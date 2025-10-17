Lagos Weber apuesta por triunfo de Jara contra Kast en balotaje: “Los chilenos no queremos gente violenta en su discurso”

Una segunda entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Esa es la apuesta que planteó este viernes en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera el senador y vocero de la candidatura de la exministra del Trabajo, Ricardo Lagos Weber (PPD).

El congresista, que además es vicepresidente de la Cámara Alta, basó dicha expectativa en las mayoría de las encuestas electorales, en las que se prevé un balotaje entre la representante del oficialismo y el aspirante republicano a La Moneda.

“Esta elección está completamente abierta, porque lo más probable, pareciera, que la segunda vuelta va a ser entre Jeannette Jara y José Antonio Kast” , dijo.

Y luego agregó: “Entonces, cuando veo a una persona que lo que hace es tratar de parásitos a todos los que trabajan en el sector público, a los propios, con los cuales quieren formar gobierno, (porque) se preocupó de ponerle el acento quirúrgicamente a Chile Vamos. Entonces, esa opción para mí es muy importante, y los chilenos van a optar por eso. Hay que dar garantías de acuerdo”.

Respecto a lo mismo, más adelante el portavoz de Jara recalcó que en esa eventual segunda vuelta, “el carisma y los atributos personales de Jeannette Jara van a hacer mella en la candidatura de Kast”.

Lagos Weber entonces se lanzó en picada en contra del abanderado republicano: “Los chilenos no queremos gente altanera, no queremos gente violenta en su discurso. Yo la verdad que nunca he sido violento en mi vida y no concibo la política desacreditando de esa forma”.

Con todo, el legislador apuntó que para imponerse en una eventual segunda vuelta contra Kast, el desafío de Jara es conseguir una mayor adhesión ciudadana en aquellos que están indecisos.

“Hay un sector que está muy indeciso, muy indeciso de qué hacer (...) hay sectores que tienen dudas respecto a cómo proceder hoy en primera vuelta. Y por una razón, entre otras cosas, porque como dicen los franceses, en la primera vuelta se vota con el corazón, y en la segunda vuelta se vota con la razón”, sostuvo.

Para después señalar: “Y eso creo que nos puede también marcar la nitidez de las cosas, pero si me preguntas, tenemos un desafío nosotros en conseguir una mayor adhesión ciudadana en aquellos indecisos de cómo proceder”.

