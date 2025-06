Las medidas de Winter para la baja natalidad: banco público de óvulos y centros gratuitos de reproducción asistida

De cara a las primarias oficialistas, el candidato del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter profundizó en las medidas de su programa para combatir la baja natalidad.

El eje central del frenteamplista apunta a fortalecer los tratamientos de reproducción asistida, algunos de ellos que ya están cubiertos en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Bajo el nombre de Chile Nace Contigo, el candidato detalló que el plan de natalidad contempla la fundación de un banco público nacional de espermatozoides y óvulos.

Además, destacó la creación de centros de reproducción asistida asociados a universidades. “Todo chileno durante nuestro gobierno que quiera someterse a técnicas de reproducción asistida va a encontrar (un centro) en su región y sin costo alguno“, prometió Winter.

Como última medida propuso establecer un postnatal obligatorio de un mes para los hombres.

El frenteamplista también rechazó los dichos de José Antonio Kast sobre entregar un bono por hijo a las mujeres.

Aunque precisó que no está en contra de los subsidios, cuestionó que “el problema es que José Antonio Kast le está echando la culpa a las mujeres por no tener hijos. Cuando él dice que hay una cultura de izquierda que está proponiendo la destrucción de la familia, le quiero decir con claridad, señor Kast ,¿cómo se le va a ocurrir ir a Europa a echarle la culpa a la mujer chilena por no tener hijos?“.