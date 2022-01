Las primeros “flancos” que enfrentó la futura vocera Camila Vallejo tras la designación del nuevo gabinete

Este viernes el presidente electo Gabriel Boric realizó el anuncio de los ministros y ministras que lo acompañarán durante su mandato, el que se pondrá en marcha el próximo 11 de marzo.

En ese contexto, la futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salió a enfrentar los primeros flancos tras la designación del nuevo gabinete.

Ministra de la Mujer al comité político

Solo minutos después de conocer al nuevo gabinete ministerial, Camila Vallejo anunció que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dejará de formar parte del comité político, y que en su lugar ingresará el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El anuncio generó inmediatas repercusiones por parte de la actual ministra de la cartera de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien expresó: “Celebramos la entrada del Ministerio de la Mujer, pero avanzar a derechos sociales garantizados es una de las principales esperanzas de los chilenos. No parece el camino correcto”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Al respecto, Vallejo explicó que “simplemente es un modelo distinto, no se trata de poner a competir a los ministerios, pero creíamos que era importante, manteniendo la cantidad de ministerios en el comité político, darle una relevancia mayor al ministerio de Mujer y Equidad de género en la línea de dar una señal concreta, y no solamente señales, sino que medidas concretas que pongan al centro el carácter feminista de nuestro próximo gobierno”.

Cuestionamiento por designación en Agricultura

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) profirió críticas por la designación de su compañero de partido, Esteban Valenzuela, como ministro de Agricultura. “Esteban Valenzuela es una bellísima persona, pero creo que no reúne las condiciones técnicas para haber sido nombrado ministro de Agricultura. (...) no era la propuesta de ministro de Agricultura que había hecho el partido. De todas maneras le deseamos que le vaya muy bien”, señaló la legisladora.

La diputada Alejandra Sepúlveda

Ante estas palabras, Vallejo afirmó: “Respetamos la opinión de la senadora electa, Alejandra Sepúlveda, pero nosotros tenemos una opinión distinta. Tanto el Presidente electo como el equipo de gobierno tienen una opinión distinta respecto al ministro, a quien también valoramos y a quien le deseamos mucho éxito y mucha suerte en el liderazgo en la cartera que le toca asumir”.

Teillier sobre Marcel: “No lo conozco bien”

Previo al acto de designación de los ministros y ministras, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, fue consultado por la posible llegada de Mario Marcel a una de las carteras, respondiendo que “es presidente del Banco Central, pero no lo conozco”.

Al conocer la designación de los 24 ministerios, Teillier indicó que no opinaría sobre los futuros ministros de otros partidos. Sin embargo, sobre Marcel apuntó: “No lo conozco bien, lo conozco por algunos hechos, es un economista de de gran capacidad, pero tendremos que ver cómo funciona el ministerio y después opinar”.

Gabriel Boric junto a Guillermo Teillier el 25 de octubre de 2021. FOTO: FERNANDO RAMÍREZ - COMANDO GABRIEL BORIC/AGENCIAUNO

Luego de estas declaraciones, la futura vocera de Gobierno opinó que lo planteado por el líder del PC se convirtió en “una falsa polémica. La declaración del presidente del Partido Comunista fue muy clara en valorar la experiencia del ministro de Hacienda. Un ‘destacado economista’ dijo”, y que “si bien lo conoce como el presidente del Banco Central, no lo conoce personalmente, lo cual me parece razonable y muy responsable (...). Esperamos que cuando nos juntemos como gabinete podamos conocernos todos más en profundidad, yo no conozco personalmente a todos los ministros y ministras, sí sus trayectorias”.

Ministra del Deporte y acusación de maltrato laboral

Este viernes, tres extrabajadores de Londres 38 -espacio de memoria que fue un centro de represión y tortura durante la dictadura militar- acusaron “abuso y maltrato laboral” en contra de la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, quien fue la coordinadora general del mencionado centro. Las denuncias se desplegaron en redes sociales tras conocerse su posición en el futuro gabinete.

Frente a la polémica, Vallejo aseguró: “Nosotros hicimos una revisión exhaustiva, un trabajo. Estuvimos bastante tiempo revisando nombres y antecedentes. Si existen nuevos, vamos a seguir revisando. El compromiso con la probidad y la ética es fundamental en nuestro gobierno”, declaró la exdirigenta estudiantil y actual diputada.