Las recriminaciones y el análisis en el oficialismo tras las primarias

Estoy convencido que tu pérdida no es tu responsabilidad. Lo vengo diciendo hace tiempo y se está corroborando en todo Chile. Nuestro RN está completamente desperfilado y el electorado nos está pasando la cuenta.

Ese fue el sentido mensaje que envió el domingo, a las 20.04, uno de los consejeros de esa colectividad, Roberto Ossandón, en el grupo de WhatsApp que se había creado para la campaña del candidato del partido en las primarias de Vitacura, Max del Real.

El dirigente de RN hacía alusión a la derrota que sufrió el concejal ese día -y que ya a esas alturas habían asumido- ante la postulante de Evópoli, la exministra Camila Merino. Ese sentir es compartido por varios dirigentes de RN, quienes transmiten que no hubo una buena estrategia por parte de la directiva encabezada por el senador Rafael Prohens, que no se negociaron bien las primarias con Chile Vamos y que no hubo el despliegue de apoyo necesario en favor de los candidatos.

Si bien RN logró imponerse en cinco de las siete primarias a gobernadores, en el caso de los comicios para definir los candidatos a alcaldes solo obtuvieron ocho, varias menos que la UDI, que fue el partido del bloque que terminó ganando la mayor cantidad. Así, junto con perder Vitacura -comuna que llevaba más de veinte años en manos de RN, a cargo de Raúl Torrealba-, también sufrieron una derrota en Lo Barnechea, que también históricamente era una zona de RN, donde se impuso el candidato de la UDI: el actual alcalde Cristóbal Lira.

En este escenario es que ayer se comenzaron a reactivar las críticas a la gestión de la mesa, la que ha estado en cuestión en varias oportunidades, en medio también de los enfrentamientos entre los bandos de los ministros Mario Desbordes y Andrés Allamand. Mientras los primeros han defendido la permanencia de la directiva, los segundos han solicitado que se adelanten los comicios internos que están fijados para junio del próximo año.

“Si bien tuvimos un buen resultado en gobernadores regionales, en la municipal pudo haber sido mucho mejor. Yo diría que hay una combinación de factores: mala negociación desde el punto de vista de las comunas del sector oriente de Santiago y faltó más”, dijo el senador Francisco Chahuán, insistiendo en que “se deben adelantar las elecciones internas”. El diputado Jorge Durán, por su parte, sostuvo que “hubo una mala negociación” en aceptar primarias en Vitacura.

Además, el diputado y vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, quien es parte de la disidencia a Prohens, elaboró un documento, junto a sus pares Diego Schalper y Luis Pardo, con un análisis electoral de los comicios. “En RN se concluye que porque ganamos 5 gobernaciones regionales de 7, pese al mal escenario en las municipales, ‘igual nos fue bien’. Se trata de un grave error de apreciación. Ello, toda vez que las 5 gobernaciones regionales que obtuvimos son ‘pájaros volando’. Solo ganamos la posibilidad o alternativa de representar a Chile Vamos en regiones que siempre han sido de centroizquierda, por ejemplo, Atacama”, señala el texto. Y agrega: “Obtuvimos 21.309 votos, que es la preferencia de 1 de cada 5 dentro de Chile Vamos, es decir, un 20,77%, y cuyo resultado nos dio 3 de 19 comunas. Es decir, si la efectividad del 2016 fue de 46,8%, ayer (domingo) obtuvimos tan sólo un 15,7%. Es decir, la primaria del domingo es totalmente incomparable con la de 2016, en la que nos fue mucho mejor”.

Sobre los resultados en las dos comunas del sector oriente, el secretario general de RN, Felipe Cisternas, dijo que “nos duelen, pero estamos contentos con las gobernaciones que ganamos”. Además, comentó que “estamos tranquilos, porque las primarias son importantes, pero no son incidentes en la elección definitiva”.

Factor Matthei

En paralelo a las recriminaciones al interior de RN, en la UDI para nadie pasó desapercibido que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, haya optado por apoyar a Merino -la carta de Evópoli- en Vitacura, por sobre el candidato del gremialismo, que era Pablo Zalaquett. Si bien dicen que el respaldo de Matthei no fue determinante, sí lo lamentaron.

De hecho, el propio Zalaquett dijo ayer en La Tercera PM que “Matthei me había dado su palabra de ser imparcial”.

Como sea, en los análisis realizados ayer en la mesa encabezada por Jacqueline van Rysselberghe consideraron que los resultados fueron favorables. Eso sí, algunos en el partido lamentan que sufrieron una dura derrota en las primarias de gobernadores.

Sobre eso, en la colectividad dicen que RN tenía cartas más conocidas porque varias fueron autoridades de gobierno que renunciaron el año pasado para competir, lo que -agregan- les dio una ventaja, por ejemplo, en Antofagasta y Los Ríos.

“Voto cruzado”

En Evópoli, por otro lado, solo sacaban cuentas alegres ayer. El triunfo de Merino en Vitacura fue, sin duda, la gran victoria para ese partido, pero, además, lograron imponerse en otras cuatro primarias.

Eso sí, la colectividad no logró ganar en Paine, donde compitió Bárbara Kast, la hermana del senador Felipe Kast. Y tampoco lo hicieron en comunas de La Araucanía donde la colectividad tiene a tres representantes.

En Evópoli dicen que en Paine -y también en Valparaíso- hubo “voto cruzado” que los perjudicó, es decir, electores de izquierda que fueron a votar para gobernadores y que terminaron sufragando en las primarias de Chile Vamos.

En el caso de las comunas de La Araucanía, además, señalan que tenían candidatos con menos “experiencia” en relación a sus socios de la coalición. “Estamos contentos con los primeros escalones para ir ocupando espacios”, dijo el presidente del partido, Andrés Molina.