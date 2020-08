“Las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta”: Ossandón justifica su ausencia a sesión del Senado donde se rechazó nominación del juez Mera

Ayer el Senado rechazó -por un voto- la nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema. Esto luego que la carta del gobierno no logrará conseguir el total de 29 respaldos necesarios (obtuvo 28) por quórum para ratificar la postulación.

Votación que significó un nuevo traspié para el Ejecutivo en el Congreso, desde dónde apuntaron su dardos al único parlamentario de Chile Vamos que se ausentó en la jornada, Manuel José Ossandón (RN).

“Aquí estuvieron los votos. Si hubiese estado el senador que faltó de nuestra coalición no estaríamos lamentando, sino celebrando el respaldo a alguien que merecía llegar a la Corte Suprema. Es muy lamentable lo que ha pasado”, indicó ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras conocerse el resultado adverso.

Pero esta jornada vino la respuesta del aludido. Ya que el senador Ossandón dio a conocer los motivos que lo llevaron a estar ausente de la sesión.

“Lamentablemente ayer en la tarde me sentí muy mal. Al parecer las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta y no pude concurrir a la votación”, indicó el parlamentario oficialista.

Agregó que “entiendo las repercusiones que ello tuvo, pero el malestar que tenía fue superior y en este momento debo extremar el cuidado de mi salud”.

Ayer Larraín señaló que un día antes de la votación había hablado con “los jefes de comité de Chile Vamos para averiguar en qué estado estaba la situación y la información que me entregaron es que tenían el 100% de los votos asegurados y comprometidos”.

Tras el rechazo de Mera lo que corresponde es que la Corte Suprema proponga un nuevo nombre para completar la quina de nominados para llegar al máximo tribunal. Una vez que eso ocurra, el Presidente Sebastián Piñera debe elegir a un nuevo candidato que pasará por el escrutinio del Senado, donde para ser ratificado deberá conseguir los 29 votos.