Latorre (RD) pide nueva quina y DC fiscal de “transición”: las propuestas que surgen en el senado tras fallida segunda nominación para el Ministerio Público

Siguen las repercusiones en el Senado tras la fallida nominación de Marta Herrera como fiscal nacional. El nombre de la abogada había sido la segunda propuesta del Presidente, Gabriel Boric a la Cámara Alta, tras el rechazo de José Morales para el cargo.

Tras la fallida nominación de la actual Jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional surgieron una serie de recriminaciones entre el Senado y el gobierno, debido a la incapacidad de poder llegar a un acuerdo. De hecho, actualmente el Ministerio Público lleva tres meses sin fiscal nacional tras la salida por edad de Jorge Abbott.

Según establece la ley, tras el rechazo de Herrera, la Corte Suprema deberá elegir una vez más uno de los nombres que participaron del concurso para fiscal nacional para completar la quina, la cual será enviada por tercera vez al Mandatario, quien deberá elegir uno de ellos y volver a someterlo a escrutinio del Senado. Así hasta que uno sea ratificado.

Como sea, frente a indefinición respecto a un nombre de consenso para proponer, algunos parlamentarios han comenzado a plantear diversas propuestas para darle una salida al tema.

Es en este escenario que el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que “dado que el actual proceso para designar Fiscal Nacional está empantanado en el Senado y para dejar atrás lo turbio que fue el proceso anterior del 2015, lo mejor sería una nueva quina por parte de la Corte Suprema. Dejemos la pelea chica e intereses mezquinos”.

Su propuesta encontró rápido reparo por parte del senador de Demócratas -partido en formación-, Marías Walker: “Creo que es una muy mala idea que la Corte Suprema llame a un nuevo concurso. Primero, porque se va a dilatar aún más un proceso que ya se ha demorado en demasía cada día que pasa. Sin tener fiscal nacional, es un día que se pierde en la lucha contra la delincuencia. Pero además me parecería una falta de respeto con quienes postularon de buena fe a este concurso y que están a la expectativa legítima de poder integrar la quina que se somete a consideración del Presidente y del Senado”, planteó.

En tanto, desde la Democracia Cristiana deslizaron la idea de buscar un fiscal de “transición” para el Ministerio Público.

“Se supone que en octubre próximo o noviembre próximo, si todo sale bien y se ratifica, tendremos una nueva Constitución. Por tanto, creo que políticamente es posible buscar un acuerdo que se nombre un fiscal de transición, sometido a su desempeño y que sea juzgado políticamente ese desempeño”, indicó el senador DC, Francisco Huenchumilla.

Su par y compañero de partido, Iván Flores respaldó el planteamiento: “Yo seguiré insistiendo en que no solamente el Ministerio Público, sino que el Poder Judicial, debería también someterse a lo que se sometió el Ejecutivo hace algunos años atrás y esto es que todas las altas autoridades debiesen ser resueltas por alta dirección pública (...) Mientras tanto, hay colegas que han planteado la posibilidad de nombrar un fiscal transitorio, que surja de un acuerdo de los tres poderes del Estado de quién es la persona más capaz, nos guste o no, esté cercano o no, quién sería la persona más capaz para tomar el Ministerio Público mientras tanto se espera el resultado de una nueva Constitución. Estoy abierto a esta posibilidad”, indicó.