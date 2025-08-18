SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Lineamientos programáticos de Jara: Huenchumilla adelanta que incluye “puntualizaciones” de salario vital y deja fuera aborto libre

El timonel de la Democracia Cristiana (DC), además, recalcó que la presentación que hará este lunes la abanderada oficialista "no es un programa desarrollado, sino que puntos programáticos respecto de los temas" y que "el programa definitivo -dijo- vamos a otorgarlo más adelante, antes de la primera vuelta".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) junto al timonel de la DC, senador Francisco Huenchumilla.

El senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, la mañana de este lunes adelantó parte de los lineamientos programáticos que entregará en esta jornada la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC).

La candidata tiene programado dar a conocer el documento, denominado “Un Chile que cumple”, a las 12.30 horas en una actividad en su comando, en Londres 76, además de hacer ingreso del texto al Servicio Electoral (Servel).

En diálogo con CNN Radio Chile, timonel democratacristiano sostuvo que lo que presentará la exministra del Trabajo “es un programa de puntualizaciones programáticas” y que “el programa definitivo -dijo- vamos a otorgarlo más adelante, antes de la primera vuelta, en un acto -espero yo- solemne, donde firmemos una suerte de contrato de la coalición y por lo tanto estas puntualizaciones las vamos a trabajar”.

“Va a tener un desarrollo y una ampliación en el curso del trabajo que vamos a hacer los presidentes y sus respectivos equipos, y para eso vamos a tener un mes, un mes y medio, y después presentaremos al país un contrato de hoja de ruta, de programa, de coalición”, agregó.

Huenchumilla fue inquirido sobre eventuales temas específicos incluidos en el documento, como salario vital y aborto libre.

En cuanto al primero, señaló: “Hay puntualizaciones respecto de ese punto. La candidata se va a referir en un ratito más a eso, así que yo de manera prudente, no me parece estar hablando por ella".

Aunque luego añadió: “Está presente también, claro. Está presente (salario vital). Tenemos puntualizaciones en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación. Esa es la puntualización que va a presentar”.

Respecto al aborto libre, sostuvo: “No hay nada respecto de principios y de valores que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada. No hay nada en esta puntualización".

Al ser requerido para profundizar en ese punto, dijo: “No es un tema que obligue, sino que cada partido sigue pensando lo que piensa respecto de temas sensibles como el aborto, la eutanasia y otros, donde en la DC hay una distintas postura sobre la materia y por lo tanto la excluimos del propósito común”.

Asimismo, planteó que el aborto libre “no está eso, porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”.

Más sobre:PresidencialesJeannette JaraFrancisco HuenchumillaDemocracia Cristiana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”
Chile

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”
Negocios

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

Educación empresarial: tiempo de dar el salto

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”
Mundo

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot