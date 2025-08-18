Lineamientos programáticos de Jara: Huenchumilla adelanta que incluye “puntualizaciones” de salario vital y deja fuera aborto libre

El senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, la mañana de este lunes adelantó parte de los lineamientos programáticos que entregará en esta jornada la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC).

La candidata tiene programado dar a conocer el documento, denominado “Un Chile que cumple”, a las 12.30 horas en una actividad en su comando, en Londres 76, además de hacer ingreso del texto al Servicio Electoral (Servel).

En diálogo con CNN Radio Chile, timonel democratacristiano sostuvo que lo que presentará la exministra del Trabajo “es un programa de puntualizaciones programáticas” y que “el programa definitivo -dijo- vamos a otorgarlo más adelante, antes de la primera vuelta , en un acto -espero yo- solemne, donde firmemos una suerte de contrato de la coalición y por lo tanto estas puntualizaciones las vamos a trabajar”.

“Va a tener un desarrollo y una ampliación en el curso del trabajo que vamos a hacer los presidentes y sus respectivos equipos, y para eso vamos a tener un mes, un mes y medio, y después presentaremos al país un contrato de hoja de ruta, de programa, de coalición”, agregó.

Huenchumilla fue inquirido sobre eventuales temas específicos incluidos en el documento, como salario vital y aborto libre.

En cuanto al primero, señaló: “Hay puntualizaciones respecto de ese punto. La candidata se va a referir en un ratito más a eso, así que yo de manera prudente, no me parece estar hablando por ella".

Aunque luego añadió: “Está presente también, claro. Está presente (salario vital). Tenemos puntualizaciones en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación. Esa es la puntualización que va a presentar”.

Respecto al aborto libre, sostuvo: “No hay nada respecto de principios y de valores que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada. No hay nada en esta puntualización".

Al ser requerido para profundizar en ese punto, dijo: “No es un tema que obligue, sino que cada partido sigue pensando lo que piensa respecto de temas sensibles como el aborto, la eutanasia y otros, donde en la DC hay una distintas postura sobre la materia y por lo tanto la excluimos del propósito común”.

Asimismo, planteó que el aborto libre “no está eso, porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”.