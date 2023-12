Líos de platas: de manera transversal parlamentarios oficialistas y de oposición valoran detención de Andrade y Contreras

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la mañana de este miércoles la detención del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade (exRD), y del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras (exRD). Esto, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Cristian Aguilar por el denominado caso líos de platas.

La diligencia, cabe hacer presente, se da sólo un día después de que el persecutor informara al Juzgado de Garantía de Antofagasta la decisión de separar las indagaciones, y determinara pesquisar por separado los delitos ligados a los tres convenios que suscribió la citada fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Una vez que se conoció la detención de Andrade -a los pocos minutos se supo que también había sido detenido Contreras- se comenzaron a sumar las reacciones de parte de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo, quienes valoraron que se tomaran acciones concretas por parte de la Fiscalía.

Diputado José Miguel Castro (RN).

En diputado y presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja por los líos de platas, José Miguel Castro (RN), planteó: “Es algo que yo creo que toda la ciudadanía sí estaba esperando, ver efectivamente el desfile de estas personas que se le imputan delitos como corrupción, cohecho, tráfico de influencias, o sea, sumamente graves, cosas que son muy, muy complicadas. Pero lo que yo espero es que estas personas ahora colaboren con la justicia de una vez por todas, dejemos de lado los problemas o los términos que eran que esto era un problema simplemente administrativo, sino que ahora veamos efectivamente que estas personas colaboren y veamos si realmente llegaba o no, por ejemplo, a La Moneda, si llegaba a altos personeros de gobierno”.

“Saber si esto era o no efectivamente, como nosotros siempre hemos planteado, una especie de red de corrupción y por lo demás también quizás en La Moneda o en otros lados importantes, una red de protección a estos mismos funcionarios, a estas mismas personas que eran amigos de todos los nexos políticos que ya conocemos”, agregó.

Diputado Eric Aedo (DC).

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), señaló que, a su juicio, esto demuestra que “estamos frente a un mecanismo de defraudación del fisco, simplemente para financiar actividad política de manera irregular, lo he dicho desde el principio, y creo que la detención de Andrade ayuda a desmoronar esta verdadera asociación ilícita que se formó en el norte, insisto, para financiar de manera irregular la política y algunos para llenarse los bolsillos con dinero”.

“Yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias, yo creo que Andrade es parte de una cadena mucho mayor que existió al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en este sentido sigo esperando una explicación mucho más satisfactoria del Ministro de Vivienda (Carlos Montes), que creo que hasta acá no basta estar en la calle con un megáfono para hacerse cargo de esta tremenda crisis que vive el Minvu. Hoy día gente que recibió dinero del Minvu ha sido detenida por la policía en una investigación de la Fiscalía, y aquí en el Minvu alguien sabía lo que estaba sucediendo”, añadió.

Diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano).

La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, manifestó que todos los chilenos saben “que hubo irregularidades y por lo mismo estamos esperando que se haga justicia y que devuelvan la plata, porque vimos como algunas fundaciones simplemente dejaron las cuentas en cero, entonces hay mucho que hay que seguir investigando. Me parece bien que Andrade y Contreras hayan sido detenidos y también espero que este domingo, si gana el “A favor”, exista muerte cívica a los políticos corruptos de nuestro país, porque hoy día pasa que salen de la cárcel, terminan de pagar las penas y resulta que después pueden volver a ser candidatos, pueden volver a votar, yo espero que cualquier político corrupto nunca más pueda votar, nunca más pueda ser candidato, nunca más pueda ejercer funciones públicas, nunca más pueda recibir recursos públicos”.

Diputado Daniel Manouchehri (PS).

El diputado socialista Daniel Manouchehri, en tanto, apuntó que desde el sector creen “que es una buena noticia” la detención de Andrade, ya que “indudablemente ha encabezado un grupo que pareciera que estaban haciendo todas las movidas para poder defraudar al Estado, para poder sacar recursos con dineros que son dineros que deben ser destinados para hoy día la construcción de campamentos, para poder atender a la gente más pobre”.

“Entonces nos parece bien, la gente lo que espera justamente de estos casos de corrupción es que se pueda avanzar en la investigación y que esto no quede en una sensación de impunidad. Creemos que es una buena medida lo que ha acontecido y nosotros esperamos que acá se investigue a fondo y los responsables paguen con cárcel”, recalcó.

Diputado Marcos Ilabaca (PS).

Desde la misma colectividad, el legislador Marcos Ilabaca destacó que “es una tremenda noticia para el país y para la justicia. Yo creo que no es posible que este tipo de situaciones avancen y tenemos que detenerla de manera frontal. Y lo que ha hecho hoy día la Policía de Investigación y el Ministerio Público en orden a detener a este delincuente, creo que es una señal muy positiva”.

“A los delincuentes de cuello y corbata, como a los delincuentes de la calle, no se le puede dar tregua. Ojalá que en el proceso investigativo se logren determinar las responsabilidades ciertas respecto a los hechos que hoy día se están investigando, porque este tipo de situaciones no se pueden admitir. Y una señal para todo el delincuente que intente jugar con los dineros de todos los chilenos. No se le va a dar tregua y va a existir un combate feroz y frontal respecto a este tipo de situaciones. Quiero felicitar lo que ha estado desarrollando el Ministerio Público y la policía en orden a aclarar uno de los hechos más vergonzosos en los últimos años en términos de corrupción. La corrupción es un gran cáncer que tenemos que enfrentar con dureza”, enfatizó.

Diputado Rubén Oyarzo (PDG).

Quien también valoró la detención del fundador de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (con militancia congelada en RD), fue el diputado del PDG, Rubén Oyarzo: “Me parece que la justicia tiene que actuar, aquí el caiga quien caiga tiene que ser real y me parece excelente. Nosotros estamos juntando firmas, ya llevamos más de 36 firmas para una comisión (investigadora) 2.0 en el caso convenios. Y también creo que la justicia debería, y no se aguanta tampoco, la responsabilidad del señor (Miguel) Crispi. Yo creo que aquí es importante que el señor Crispi caiga, porque de verdad, y caiga políticamente. No puede ser que el presidente lo siga sosteniendo. Sería bueno también que la justicia llame a Catalina Pérez, la diputada que también está involucrada al respecto”.