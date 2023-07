Líos de platas: Tohá dice que no buscarán “chivos expiatorios” y que sembrar dudas respecto a personas sin pruebas “también es una forma de corrupción”

Luego de un consejo de gabinete liderado este viernes por el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la dura crisis que enfrenta el Ejecutivo y el Frente Amplio a raíz de las supuestas irregularidades investigadas en relación a la asignación de dineros estatales desde ministerios a fundaciones ligadas a figuras del oficialismo.

La secretaria de Estado dijo que como gobierno tienen la convicción de que lo que les corresponde es actuar con total transparencia, para que que se establezca la verdad de estos casos, “y que si hay responsabilidades se sancionen en las instancias que corresponden”, dijo.

En esa misma línea, Tohá manifestó que enfrentarse a este tipo de casos pone a prueba los estándares del Ejecutivo en esta materia, lo que afrontarán con “toda la firmeza que corresponde ante la duda de casos de probidad”.

La ministra agregó que con esa misma firmeza no van a caer en “cacerías de brujas”: “No vamos a caer en buscar chivos expiatorios, porque buscar sembrar dudas respecto de personas cuando no hay pruebas de su responsabilidad es también una forma de corrupción, y eso nuestro gobierno no lo va a avalar respecto de los nuestros y tampoco respecto de actores que sean de otras agrupaciones, o de otras administraciones, o de otros gobiernos”.

Al mismo tiempo, enfatizó que la definición del Presidente es que cada uno de los casos deben ser enfrentados con transparencia y buscando que se aclaren, como también que “deben cerrarse las puertas para que se repitan situaciones de este tipo”.

En ese sentido, dijo que la iniciativa más clara es el anuncio de la comisión de Probidad e Integridad, “que va a analizar cómo se colabora desde el Estado con las fundaciones, y cómo evitamos que esas formas de colaboración abran camino a cosas irregulares o actos de corrupción como potencialmente puede haber en los casos que se están investigando”

No apresurar conclusiones

Horas antes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ya se había referido al caso de la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática, uno de los partidos ancla del Frente Amplio.

“No apresuremos conclusiones, porque aquí cuando se dice que se está malgastando la plata... claramente aquí hay plata que, todo indica, que no se asignó correctamente, pero todavía no hay ningún indicador de que los trabajos no se hayan hecho”, señaló la secretaria de Estado en conversación con radio ADN.

En esa línea, precisó que, el cuestionamiento que surge “no es por qué la plata no se ocupó para lo que era, sino que es por qué se le dio a esta fundación y no a otra”. “No confundamos todo con todo, aquí no hay acusaciones de que la plata no fue a parar al objetivo para el cual era, por ahora nada muestra que ese sea el problema”, aseguró.