Lista que lidera ex contralor Mendoza arrasa en votación del Colegio de Abogados

Entre el martes y este jueves 1.708 abogados colegiados eligieron a 10 de los 19 consejeros del gremio que deberán ejercer su cargo entre 2022 y 2025.

Su actual presidente, Héctor Humeres, dio a conocer a los consejeros electos de las cuatro listas presentadas: Libertades Públicas, Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile, la debutante Apruebo Dignidad y Gremiales. Esta última lideró la votación con seis de los diez cupos. El periodo de los consejeros elegidos en 2017 concluía en junio pasado, pero a causa de la pandemia se aplazó.

Los abogados asumirán su cargo el 3 de enero próximo. Cabe señalar, que como primera tarea deberán elegir a un nuevo o nueva representante, ya que Humeres deja el cargo el 27 de diciembre.

La lista que integrará el mayor número de consejeros electos es la de Gremiales por el Estado de Derecho que consiguió seis de los diez cupos con Florencio Bernales, Ramiro Mendoza, Pablo Montt, Enrique Navarro, Soledad Recabarren y Andrea Saffie. Cabe señalar, que una vez más los gremiales serán mayoría dentro del consejo, ya que diez de los 19 pertenecen a esa.

Más atrás quedó la lista de Libertades Públicas que consiguió dos cupos con Cristián Maturana y Mónica Van der Schraft.

La lista Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile será representada en este periodo por Luis Alberto Aninat. Otra que solo alcanzó un cupo fue la lista debutante de Apruebo Dignidad, con la abogada Paulina López.

Los apoderados de lista relevaron que cada grupo busca entregar mayor visibilidad al gremio y que sea considerado un ente consultivo ante la toma de decisiones en el área jurídica y legal.

El nuevo consejo tendrá como desafío definir si hacer o no la colegiatura obligatoria. Ante esta situación, hay un acuerdo transversal para insistir en la necesidad de la obligatoriedad de facto para poder ejercer en Chile la profesión ante los tribunales. El matiz es que hay quienes proponen que esto se haga de forma paulatina para que sea un proceso que no afecte las libertades de quienes hoy no pertenecen al gremio.