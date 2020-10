“Lo de ayer fue un papelón nuevamente, no aprendemos nada”: presidente de la DC realiza duro análisis tras fracaso de primarias conjuntas en la oposición

“Lo de ayer fue muy decepcionante, fue un papelón nuevamente. Me parece que no aprendemos nada". Así partió describiendo el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, lo ocurrido la jornada del miércoles luego de que fracasaran las negociaciones entre la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio para definir primarias conjuntas de cara a las elecciones municipales y de gobernadores.

Chahin conversó este juevescon el programa Hablemos en off de Radio Duna que el “papelón” donde comparó lo sucedido ayer con un episodio que ocurrió en abril de este año cuando la oposición no respetó el pacto administrativo y votó dividida a la hora de elegir a la mesa de la Cámara de Diputados, lo que permitió que el diputado Diego Paulsen llegara a la presidencia.

“¿Cuál fue el resultado? Que se instaló a RN en la presidencia de la Cámara de Diputados pese a que la oposición tenía mayoría”, dijo, y apuntó a un “berrinche” del Frente Amplio.

El timonel de la DC lamentó que pese a que en ese entonces la oposición reconoció que se había “equivocado”, en la actualidad no hubo un verdadero ánimo de “rectificar”.

Detalles de la negociación

Según relató Chahin, el martes el Partido Comunista pidió “blindaje” en algunas comunas, por lo que no lograron llegar a acuerdo. “Ayer llegaron con una alternativa que era insólita. Repartirnos el país en seis regiones solo para el Frente Amplio y PC, seis regiones para convergencia progresista y la DC y que en cuatro compitiéramos todos contra todos. Eso no tenía por donde flotar”.

Más tarde, explicó que “el acuerdo que me exigían es que yo bajara a tres candidatos para blindar a los candidatos comunistas. Yo dije que en esas condiciones no firmaba”.

El presidente de la DC también insistió en la versión que dieron a conocer distintas figuras de oposición respecto a que en medio de las conversaciones que se llevaban adelante en la sede del PS, y sin avisar, dirigentes del Frente Amplio llegaron hasta el Servicio Electoral a inscribir el pacto. Una versión que es negada desde la coalición.

“Así es imposible conversar. No pueden haber negociaciones tramposas. Como se hizo, es inexplicable”, dijo el timonel.