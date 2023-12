Diez detalles que entregó la exsubsecretaria Tatiana Rojas a la Fiscalía por el lío de platas de Democracia Viva

La exsubsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismno, Tatiana Rojas, declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía por los convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi del Minvu de Antofagasta. Lo hizo en calidad de testigo, luego de haber dejado el cargo el 24 de junio.

Rojas detalló cómo era el trabajo con las fundaciones, pero también dio luces de cómo se fueron enterando de lo sucedido y del papel del ministro Carlos Montes.

Acá están las 10 frases que dan detalles sobre el lío de platas, según su testimonio:

“El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios”.

“Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva (...) dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

“Remití esta información (reporte de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda del 2 de mayo) al Seremi, Carlos Contreras, con copia al Jefe Nacional de asentamientos precarios Ricardo Trincado, solicitando que me informara todos los antecedentes al respecto”.

“Ante la no respuesta (de Contreras) en el plazo comprometido, insistí en varias ocasiones mediante correos electrónicos, telefónicamente y mensajería de WhatsApp, quien solo presentaba excusas argumentando qué antecedentes más requería sobre los solicitado”.

“(Ricardo Trincado) Es la persona más idónea para analizar en detalle el contenido del oficio, considerando que él está cargo del programa cuestionado. En este correo instruí a Ricardo de manera precisa tres cosas, estudiar los documentos, preparar un informe y proponer acciones, en caso de ser necesario”.

“Me dio tranquilidad respecto de no reportar situaciones graves administrativamente y que además se iba a solicitar el detalle del convenio con Democracia Viva y que perfeccionarían el sistema de convenios a nivel central”.

“(Contreras) Omitía voluntariamente información relevante. Quiero agregar que en este capítulo, no fue el primero en el que Carlos Contreras no me entregó toda la información. Después de mi salida, me enteré de algunos funcionarios de Revolución Democrática que fueron contratados por él, y que seguían trabajando en la Seremi, cuyos nombres desconozco. Esta situación nos había sido alertada al Ministro y a mí en abril del año en curso”.

“Le pregunté directamente a Carlos Contreras si estaba contratando militantes de RD, contestándome que en un momento de ‘necesidad’ por la cantidad de trabajo que tenían, él había contratado a tres militantes y que ninguno de ellos ya trabaja en la Seremi, hecho que de plano era una mentira”.

“No recibí contacto alguno de funcionario de gobierno para abarcar de manera particular la situación de Democracia Viva, no obstante recibí un mensaje de WhatsApp del Sr. Edson Dettoni quien es Secretario Ejecutivo de Revolución Democrática, haciéndome consultas sobre la envergadura del problema y las consecuencias que este problema podía acarrear”.

“La diputada Catalina Pérez me contactó telefónicamente para decirme que iba ingresar un oficio a la Contraloría para entregar su versión de los hechos en cuestión, requerimiento que también formalizó a través de un correo electrónico que me envió, el cual no respondí”.