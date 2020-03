Los acercamientos de Marcelo Díaz con el Frente Amplio

Esta semana, el diputado Marcelo Díaz abandonó el asiento que había usado durante dos años en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Con este cambio, el exvocero de gobierno -quien renunció al Partido Socialista a fines de enero- se alejó de sus excompañeros de bancada y se sentó más cerca del sector que utilizan los parlamentarios del Frente Amplio.

Tal como grafica este cambio de puesto, desde que Díaz rompió sus lazos con la colectividad en la que militó por casi 30 años -debido a sus diferencias con la línea política que adoptó la directiva del PS- , el exsocialista ha tenido diferentes acercamientos con el ala “más progresista” de la centroizquierda, particularmente con los partidos que conforman el Frente Amplio.

De hecho, luego de distintas conversaciones con los jefes de bancadas del bloque y con la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), este jueves el exsecretario de Estado ingresó una solicitud para que él, junto con el también exsocialista Patricio Rosas, se incorporaran a la bancada que conforman Convergencia Social, Comunes y el Partido Liberal, petición que se materializará el próximo martes.

Asimismo, el diputado también ha participado en distintas reuniones del comando Que Chile Decida, coordinación que impulsan los frenteamplistas y de la cual él forma parte.

Además, el trabajo en conjunto con ese bloque es uno de los lineamientos principales que han guiado la estrategia de “Unir”, movimiento que formó junto con otros exsocialistas, como el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán; el expresidente del PS Gonzalo Martner y los coordinadores generales Lorena Fries y Julio Salas.

“El movimiento Unir nace con una vocación de trabajar por la unidad de las fuerzas progresistas de izquierda, sin embargo, desde el primer momento decidimos que un interlocutor privilegiado para nosotros es el Frente Amplio”, aseguró Díaz.

Asimismo, el parlamentario agregó que “hemos establecido una relación de trabajo, por ejemplo, en torno a la campaña del plebiscito en el marco de la plataforma Que Chile Decida, que ha sido impulsada por el FA, y es, sin duda, un interlocutor central del movimiento”.

En ese sentido, este sábado, Unir sostendrá su primer encuentro nacional, en el que esperan definir la organización territorial del movimiento. En esa reunión, además, según explicó el parlamentario, se ratificará la idea de que la organización debe promover “la mayor unidad posible de las fuerzas progresistas de izquierda”, pero con un énfasis en el bloque frenteamplista.

Además, también buscarán fortalecer sus lazos con el comando Que Chile Decida.

No obstante, el parlamentario descartó estar considerando militar en alguno de los partidos del Frente Amplio y que su movimiento ingrese formalmente a la coalición.

“Ese no es un tema sobre la mesa (ingresar al FA), lo que hemos dicho es que queremos tener un diálogo fluido con ellos. Además, tanto el diputado Rosas como yo vamos a seguir siendo independientes, no he considerado militar en ningún partido”, sostuvo.

Acercamientos con Sharp

Asimismo, durante los últimos días el parlamentario también ha afianzado su relación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

El edil, si bien renunció a su militancia en Convergencia Social debido a diferencias con el diputado Gabriel Boric, aún sigue siendo una de las principales figuras de la coalición y uno de los personajes políticos mejor evaluados, según la última versión de la encuesta CEP.

Así, el día miércoles el parlamentario sostuvo un almuerzo con el frenteamplista, cita en la que acordaron trabajar en conjunto en la Región de Valparaíso, por el “apruebo” en la campaña del plebiscito constitucional del 26 de abril.

Los nexos con el jefe comunal, no obstante, se venían produciendo incluso desde antes de que Díaz renunciara al Partido Socialista.