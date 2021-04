Los hitos que marcaron los 527 días de María José Zaldívar a cargo del Ministerio del Trabajo

Los rumores de la salida de María José Zaldívar del Ministerio de Trabajo y Previsión Social comenzaron a sonar fuerte en horas de la mañana de este miércoles. Poco después, a las 17.00 horas, se concretó el ajuste ministerial del Presidente Sebastián Piñera -el número 14 de su segunda administración-, designando al diputado UDI, Patricio Melero, como nuevo titular de la cartera.

Abogada de la Universidad Católica y con historia familiar política -es hija del fallecido exsenador y exembajador Adolfo Zaldívar y sobrina del histórico DC Andrés Zaldívar- la hasta ahora ministra asumió su cargo el pasado 28 de octubre de 2019 en medio del denominado estallido social, en reemplazo de Nicolás Monckeberg, siendo considerada como una buena carta para sacar adelante la reforma de pensiones.

Y es que, además, no era ajena al Ministerio. Hasta ese entonces se desempeñaba como subsecretaria de Previsión Social y durante el primer gobierno de Piñera fue superintendenta de Seguridad Social (2010-2014).

Zaldívar, quien estuvo 527 días al mando de Trabajo y Previsión Social, era una de las cuatro integrantes del gabinete, de los nombrados después del 19 de octubre por el Mandatario, que se mantenía en su cargo original, junto a Lucas Palacios (Economía), Cecilia Pérez (Deportes) y Julio Isamit (Bienes Nacionales). Revisa a continuación algunos de los hitos que marcaron su gestión.

1. Interpelación en la Cámara Baja y acuerdo en reforma previsional

Poco más de dos meses después de asumir su cargo, el 7 de enero, la exministra fue interpelada por la oposición en la Cámara de Diputados. Pensiones, ingreso mínimo y proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas, fueron algunos de los puntos por los que fue inquirida por el diputado Marcelo Díaz (Unir).

En paralelo, ese mismo mes alcanzó el primer hito de su gestión y justamente en su misión inicial: la reforma de pensiones. Tras llegar a un acuerdo con parlamentarios de oposición, se logró la aprobación del proyecto en la Cámara Baja a finales de enero del 2020 y la iniciativa pasó al Senado.

“Con este paso en la Cámara de Diputados, y tras haber logrado llegar a un acuerdo con parte importante de la oposición que valoro y agradezco, podemos seguir avanzando y soñar en cumplir nuestra principal meta: comenzar a pagar mejores pensiones en el menor de los plazos posibles. Como lo hemos reiterado muchas veces, nuestros jubilados no pueden seguir esperando”, dijo entonces Zaldívar.

2. La llegada de la pandemia

Sin embargo, el avance de la reforma previsional se vio congelado luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Chile -el pasado 3 de marzo del 2020-, marcando la llegada de la pandemia.

Pese a que continuaron las conversaciones en la Cámara Alta, a puertas cerradas, no se lograron concretar acuerdos durante el año pasado.

Además, la gestión de Zaldívar debió tomar otro foco: atender la emergencia ante el alza del desempleo, impulsando junto a su entonces par de Hacienda, Ignacio Briones, políticas como la Ley de Protección del Empleo, y haciendo frente a nuevas iniciativas, como los retiros de fondos de las AFP.

3. La “lucha” contra los dos retiros del 10%

“La variable consumo es un tema que lo ha estado viendo el ministerio de Economía y, efectivamente, puede ser que haya un impulso en las compras. Ojalá sean artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú que uno veía gente saliendo con plasma de las tiendas”.

Esas fueron las palabras de la ahora exministra Zaldívar en uno de los capítulos más complejos que tuvo que enfrentar en su periodo liderando la cartera de Trabajo: el primer retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, promulgado a mediados del 2020.

La secretaria de Estado mantuvo su postura en avanzar en la reforma previsional y reconoció en julio pasado a Radio Duna que “en lo que nosotros hemos fallado es (en) dejar que se instalen ideas que son falsas. Nosotros no estamos protegiendo a las AFP, no estamos protegiendo a los poderosos, nosotros no estamos negando que los fondos sean de los trabajadores, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer el sistema de seguridad social, algo que hemos estado haciendo en los últimos años”.

Y luego vino el proyecto de un segundo retiro impulsado por parlamentarios. El gobierno anunció entonces que recurriría al Tribunal Constitucional si es que la iniciativa avanzaba en el Congreso e impulsó una propuesta en paralelo. Zaldívar defendió el proyecto que del Ejecutivo y aseguró que con la decisión de ir al TC no se buscaba impedir el cobro, sino que “se haga como corresponde, no a través de un resquicio”.

En conversación con T13 agregó que había que poner “bordes”, ya que “no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros”.

Finalmente, la iniciativa del Ejecutivo del segundo retiro del 10% fue despachada a inicios de diciembre pasado. En paralelo, el TC falló a favor del gobierno y declaró inconstitucional el proyecto impulsado por parlamentarios.

A su salida de la cartera, ya se está impulsado en el Congreso un tercer retiro de fondos, iniciativa que fue aprobada en genera por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y con tres votos oficialistas.

4. Desgaste y casi salida del Ministerio

A inicios del 2021, en días en que la salida de Hacienda de Briones -actual carta presidencial de Evópoli- era un secreto a voces, también trascendió que Zaldívar había hecho ver su intención de dejar el gabinete. Según afirmaron entonces fuentes de La Moneda, la secretaria de Estado venía con un desgaste personal -dicen- desde finales del año pasado.

Las mismas fuentes señalaron que Piñera había intentado persuadirla para que se mantuviera a cargo de Trabajo, debido a que -aseguraron- consideraba que había tenido un buen desempeño en la cartera.

A través de su cuenta de Twitter, la hasta hoy ministra se refirió al tema en esa ocasión: “El Presidente Sebastián Piñera me ha encargado seguir encabezando el trabajo de la Reforma a las Pensiones y así lo haré, como Ministra del Trabajo y Previsión Social”, fue su respuesta.

Ad portas de su salida, una de las últimas gestiones que realizó en materia de pensiones fue idear un plan B con la idea de lograr un acuerdo en un tema que se hacía cada vez más cuesta arriba. Así, el Presidente Piñera anunció el mes pasado en cadena nacional cambios a la reforma previsional, entre ellos, el alza de la pensiones solidarias. Un plan que ya está en marcha y que ahora deberá asumir Melero.