Los Infiltrados prime: Carolina Tohá y Max Colodro analizan el (nuevo) juego político

En la antesala del plebiscito de este domingo, La Tercera inició un ciclo de conversaciones con distintos actores políticos para abordar el escenario del día de la votación, posplebiscito y sus proyecciones. Bajo la conducción de la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez; y el conductor de Radio Duna, Matías del Río, el primer turno en la edición prime de Los Infiltrados fue Carolina Tohá (PPD) y el analista Max Colodro.

El primer debate giró en torno a la multiplicidad de escenarios políticos que se juegan tras los resultados. La exministra Tohá recalcó que en ambos escenarios, el debate constitucional no se cierra. “En el caso de triunfo del Apruebo, lo que conocemos como propuesta constitucional va a pasar por una serie de leyes que hay que discutirlas porque como toda Constitución, este es un texto general. Y si gana el Rechazo, hay que partir por discutir el mecanismo (para continuar el proceso). En ningún escenario se cierra el asunto. Después de mañana, y al interior de cada uno de los bloques, se van a generar decisiones de cómo se sigue”.

Coincidió Colodro, quien adelantó que la implementación -en caso de triunfar el Apruebo- será larga, además de la serie de compromisos “para reformas” que comprometieron los partidos oficialistas por el Apruebo en un documento. Eso sí, en el escenario de triunfo del Rechazo, el analista advierte que cualquier nueva Convención Constitucional que se acuerde lo más probable es que sea con “condiciones distintas al proceso que concluye el día de mañana”.

¿Podrían tensionarse las conversaciones por un acuerdo entre los ‘apruebistas’ y ‘rechacistas’, gane quien gane? Colodro cree que sí. “A los que le va muy bien se les hace mas fácil imponer condiciones (para las negociaciones)”, señaló.

Con ese escenario, Tohá hizo un llamado a las fuerzas políticas a “no atrincherarse”.

“Naturalmente, si las brechas (de votación) son grandes van a aparecer lecturas que van a tratar de rigidizar el dialogo de un lado al otro. Hay que combatir esa tentación. Tanto quienes votan Apruebo como quienes votan Rechazo están votando por esas opciones sabiendo que hay una serie de compromisos. Y la interpretación de que el que saca ventaja el ánimo es no cambiar nada, es mañosa (...). La gente quiso los acuerdos y en el debate público estuvo (la discusión) si se iban a cumplir o no. El costo que va a tener que no se cumpla porque el Apruebo o el Rechazo sacó dos puntos más o dos puntos menos va a a ser alto”.

En ese punto, Colodro adelantó los costos que podría tener que el PC -a su juicio, el principal partido de gobierno- quedara fuera de un eventual acuerdo, como el del 15N en 2019. “El PC firmó el acuerdo (de reformas) y es el principal partido de gobierno, va a ser difícil que no se cumple. Sino, tendría los dos pies fuera de La Moneda”.

Tohá acotó que “hay algo que va más allá de los compromisos que es el tono que uno le pone a la conversación política. Si es de atrincheramiento, de hacer pesar la derrota al otro, hace muy difícil que eso propsere. Y, de hecho, lo primero que vamos a ver mañana son las actitudes. Aquí lo que estamos haciendo es recorrer un camino para llegar a un pacto social, es una cosa que necesita hacerse con el otro. Eso requiere no solo la lista de compromisos, requiere actitud, disposición, una lectura que no sea excluyente, de no aplastar al que quedó abajo, porque aquí hay cosas que si no suceden rápido, va a costar mucho que sucedan después”.

El rol del Presidente y el reencuentro de la centroizquierda

Con el llamado que ha delineado el Presidente a continuar el proceso constitucional -en caso de triunfo del Rechazo-, ambos analistas destacaron el rol que tendrá en Mandatario a primeras horas de conocerse los resultados. “El presidente es una voz muy importante en un contexto en el cual va a haber un gran protagonismo parlamentario. En el Apruebo o en el Rechazo miramos al Congreso. El Presidente puede proponer el mecanismo que quiera, pero lo va a a tener que resolver el Parlamento (...). Casi no hay duda el rol que va a cumplir, lo conocemos, sabemos cuál es su talante. La incertidumbre es cómo van a acutar los actores políticos.”, dijo Tohá.

Colodro relevó, por otro lado, que hace ya varias semanas: “El Presidente ha estado haciendo gestiones con sectores del Apruebo y del Rechazo. Se va a requerir mucha generosidad de los que ganen o de los que pierdan”.

¿Puede haber un reencuentro con el mundo de la centroizquierda que hoy se ha definido por el Rechazo? Tohá apuesta a que sí. “Soy una convencida que las agendas sustantivas como nos mandata una nueva Constitución requieren mayorías muy amplias, por más duros que hayan sido los desacuerdos en esta vuelta (...). Si gana el Apruebo, hay que implementar la Constitución. No solo va a haber que dialogar con ellos”.

Colodro, en tanto, cree que en el oficialismo que hoy está por el Apruebo podría haber una reticencia a recibir a ese mundo si existe un triunfo de dicha opción. “Si lo que prima es un ánimo de los cuchillos largos, lo hace más difícil. Si el Rechazo pierde, no sé si va a haber la misma predisposición a recibir al mundo de los Felipe Harboe, de Ximena Rincón. Y en el caso de la DC, no sé si es recomponible eso”, concluyó.