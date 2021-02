Los instructivos de la controvertida vacunación contra el Covid-19 en el Congreso

Siguen las críticas entre los propios legisladores a la vacunación que algunos diputados, senadores y asesores legislativos han obtenido, pese a no entrar aún en el rango etario prioritario establecido en el calendario del plan nacional contra el Covid-19.

Si bien el Minsal consideró al personal que integra al Poder Legislativo como aquel que “desarrolla funciones críticas para el Estado” -lo que ratificó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el fin de semana-, han sido los propios miembros de la institución los que han salido a cuestionar la medida.

“Me voy a vacunar cuando me corresponda por edad y eso es el jueves 4 de marzo. Cuando me consultaron en la Cámara yo dije que no era partidaria de que los parlamentarios nos vacunáramos antes, no somos una población especialmente de riesgo”, afirmó esta mañana la diputada Marcela Hernando (PR), agregando que no compartía el criterio dado que “hay muchas personas de riesgo que deben vacunarse antes de nosotros y porque, además, en febrero hay un receso parlamentario y, por lo tanto, no corresponde”.

Su par de la DC, Iván Flores, durante el fin de semana afirmó que “no lo hago, no lo hice esta vez y no lo haré nunca. Para mí no saltarse la fila es uno de los principios de igualdad de uso diario. El respeto por el otro yo, como un otro igual a mí, es fundamental. Pude vacunarme hace dos semanas por ser diputado pero esperé mi turno por edad”.

Instructivos

Luego de que el Minsal enviara las directrices, tanto el Senado como la Cámara enviaron instructivos para dar cuenta de que los miembros de esas corporaciones tendrían acceso preferencial en los distintos Cesfam del país.

En el caso de la Cámara Baja, el 8 de febrero se emitió una circular en que se señala que “el gobierno de Chile ha definido a los miembros del Poder Legislativo como grupo prioritario para acceder a la vacuna contra el COVID 19. Por esta razón, la Corporación solicita a todos quienes integran nuestra comunidad y que deseen adquirir la vacuna contra el COVID 19, acudir a los centros de vacunación habilitados por el Ministerio de Salud, a lo largo de todo Chile”.

Así, en el instructivo no se especifica ningún límite para acceder al beneficio, más allá de quienes “integran” la “comunidad” de la corporación.

“A contar de este lunes 8 de febrero y por toda esta semana, en todos los Cesfam del país, así como en vacunatorios privados en convenio, podrá solicitar la vacunación en calidad de ‘trabajador que cumple labores esenciales para el Estado de Chile’, presentando su credencial de miembro de la Cámara de Diputados. Esta vacuna es gratuita, y deberá colocarse una segunda dosis dentro de un mes de colocada la primera unidad”, agrega el texto.

En el Senado, en tanto, esa misma semana se envió un instructivo similar. “Siendo esencial la actividad parlamentaria, es que senadoras y senadores, así como funcionarias y funcionarios y personal asociado podrá recibir la primera dosis, sin importar el lugar del país en el que se encuentre”, se lee en el documento que fue enviado a todos los 43 legisladores que integran la corporación.

Por otro lado, la Cámara Alta envió una segunda circular para que los senadores enviaran antecedentes del personal de sus equipos que realizaran labores críticas para que también pudiesen ser inoculados: “con el objetivo de facilitar el proceso de vacunación del personal de apoyo a la labor parlamentaria, con contrato de trabajo, se les solicita remitir la información de las personas de su equipo que desempeñan labores críticas y requieran credencial de identificación del Senado”.

Tal como informó hoy La Tercera, el Congreso no lleva un registro de los funcionarios y parlamentarios que se han vacunado, aunque hasta la fecha se conoce que lo han hecho los diputados Gabriel Silber (DC) y Frank Sauerbaum (RN), de 44 y 48 años, respectivamente, además del RD Juan Ignacio Latorre (42), el PPD Guido Girardi (60) y los UDI José Miguel Durana (60), Jacqueline Van Rysselberghe (56) e Iván Moreira (64).

A su vez, se confirmó que asesores legislativos de Van Rysselberghe y Moreira también fueron inoculados, al igual que un asesor de la senadora Yasna Provoste (DC).

Este lunes, en el marco del balance público del gobierno por el coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que si un parlamentario decide inocularse, no está incumpliendo los protocolos. Sin embargo, agregó que si alguno de ellos, por edad, puede postergar su vacunación, es lo “esperable”.