“Los Locos Addams”: La polémica en el FA por la que diputado Winter pidió disculpas a Garín, Pamela Jiles y Florcita Motuda

“Hay dos comités previos en el Frente Amplio. Y hay otro que es el de los llamados ‘Los Locos Addams’”.

El registro empezó a circular en Twitter la noche del viernes. Es el video de una comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados -como se llama la Corporación oficialmente desde hace casi un mes-, donde los micrófonos que supuestamente debían estar apagados están prendidos. Y la frase es del diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter, quien continúa explicando a quiénes se refiere con el apelativo.

“Pero hay de todo. Ahí está (Renato) Garín, Florcita (Motuda), la Pamela (Jiles)”, dice Winter, refiriéndose a tres diputados que, tal como él, forman parte del Frente Amplio.

Luego del comentario, hay un breve segundo de susurros, y se hace la observación de que “hay que apagar el micrófono”. Sin embargo, el registro alcanzó a ser capturado, y luego se compartió.

Este domingo, también a través de Twitter, Winter pidió disculpas a sus socios de coalición. “Circula un video en donde sin intención de ofender, aparezco replicando un chiste que es una falta de respeto hacia tres compañeros de trabajo. Por tanto les pido sinceras disculpas a Florcita Motuda, Pamela Jiles y Renato Garín”, señaló el diputado.

Su publicación fue respondida por uno de los tres aludidos, aunque en un tono distinto al que se esperaría. “Gonzalo, por mi parte lo tomo como una chiquillería menor, una pequeña joda para reírse nada más", dijo Florcita Motuda, bajándole el perfil al comentario. "Lo que me parece grave es que sucediera en el Congreso cuando no se debe grabar no estando allí el presidente de la Comisión”, cerró el parlamentario humanista.