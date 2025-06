“Los presidentes hablan con los presidentes”: Boric argumenta que no recibió llamada de Marco Rubio para honrar el cargo

El Presidente Gabriel Boric se refirió en detalle a la fallida llamada telefónica que le hizo desde la Casa Blanca el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio.

Como informó La Tercera, el pasado viernes el equivalente estadounidense del canciller se comunicó con La Moneda y solicitó contactarse con el Mandatario. Esto, en medio de los anuncios desde Chile contra Israel, debido a la situación en la Franja de Gaza.

La expectativa del secretario de Estado norteamericano, sin embargo, no fue satisfecha, y el llamado fue recibido por el canciller Alberto van Klaveren.

En diálogo con Tolerancia Cero de CNN, Boric bromeó: “Yo no sé cómo ustedes imaginan que suceden estas cosas. No es que haya llamado a mi celular alguien y yo haya dicho, es una llamada spam, voy a cortar”.

Y luego contó: “A mí me comunica el canciller (van Klaveren), que el canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, pero que es el equivalente al canciller, quería comunicarse conmigo. Le dije, los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes. Eso fue todo”.

-Pero ¿usted nunca habla con un ministro o nunca ha hablado con ministros de otro gobierno?

Ante esa consulta, respondió: “Nunca he recibido una llamada, ni han intentado llamarme un ministro de Relaciones Exteriores de otro país. Es muy extraño”.

“Yo recibo llamadas y converso con presidentes de diferentes tendencias políticas. Y he recibido y me he reunido con presidentes de diferentes tendencias políticas. Pero lo que corresponde por honrar el cargo y la dignidad de Chile es que el presidente se comunique con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres”, zanjó.