    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Entre los temas tratados en la cita en Panamá estuvieron las iniciativas en curso para fortalecer la conectividad y el comercio entre ambos países, así como la potenciación de las energías renovables, el turismo y el combate del crimen organizado transnacional.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    @LulaOficial.

    Anoche, el presidente electo, José Antonio Kast y el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reunieron en la antesala del Foro Económico Internacional de América Latina 2026, en Ciudad de Panamá.

    Al término de la cita, que se extendió por poco más de dos horas, Kast valoró que ésta haya podido concretarse aun cuando ambos tienen posturas políticas opuestas. “Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país“, dijo.

    Entre los principales temas tratados, según transmitieron desde el equipo de Kast, estuvieron los corredores de integración regional, para fortalecer la conectividad y el comercio entre ambos países y con la región, así como la potenciación de las energías renovables, el turismo y el combate del crimen organizado transnacional.

    Luiz Inácio Lula da Silva

    Lula, en tanto, en el mensaje que dio por redes sociales, optó por aludir a las materias de las que versó el encuentro. “Reiteramos la importancia de mantener y profundizar las relaciones bilaterales entre Brasil y Chile, destacando la voluntad de ampliar la cooperación en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo“. dijo.

    Asimismo, mencionó que le hizo ver a su futuro homólogo que “el programa Rutas de Integración Suramericana está estructurando dos corredores bioceánicos que utilizarán los puertos chilenos para facilitar la integración entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, fortaleciendo la conectividad regional".

    El presidente electo José Antonio Kast. Diego Martin

    “También discutimos la necesidad de promover la estabilidad regional, fortalecer la seguridad pública e intensificar las acciones conjuntas para combatir el crimen organizado, reconociendo la importancia de la cooperación para abordar los desafíos comunes", añadió.

    Hacia el final de su mensaje, el mandatario de signo progresista, adelantó que los cancilleres de ambos países se reunirán en los próximos meses “para explorar nuevas áreas de cooperación y profundizar aún más las relaciones bilaterales”.

