Macaya critica salida de protocolo de Boric: “No es con un megáfono en la puerta de La Moneda que va a solucionar los problemas del país”

“É mismo había señalado en algún momento que era importante entender y habitar el cargo de Presidente de la República, no es con un megáfono en las afueras de La Moneda que eso se hace”.

Con esas palabras el timonel de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la salida de protocolo que la tarde del jueves protagonizó en las afueras de La Moneda el Presidente Gabriel Boric, quien con un megáfono en mano se acercó a manifestantes instalados afuera del Palacio Presidencial.

El Mandatario abandonó su oficina para intentar dialogar y apaciguar las aguas con los adherentes a la movilización, que fue convocada por comités de vivienda y organizaciones sociales que protestaban en contra del proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas).

Al respecto, el líder de la UDI, mientras insistía en la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el marco del lío de platas políticas en torno a los convenios suscritos entre reparticiones públicas y fundaciones, abordó la situación que protagonizó el Mandatario.

“Tenemos un gobierno que se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo frente a uno de los mayores casos de corrupción que habido en nuestro país en os últimos 30 años y la verdad, no es con un megáfono en la puerta de La Moneda que el Presidente Boric va a solucionar los problemas del país y va a recuperar la confianza de los chilenos, no es haciendo como si fuera el líder de una manifestación, rememorando los tiempos en que él era dirigente estudiantil”, expresó Macaya.

En esa línea, manifestó que “el Presidente y él mismo había señalado en algún momento que era importante entender y habitar el cargo de Presidente de la República, no es con un megáfono en las afueras de La Moneda que eso se hace y esperamos que, de verdad, que si se requiere retomar algo de oxígeno en el ambiente político chileno sea capaz el Presidente de tomar medidas que vayan mucho más allá de la salida de Giorgio Jackson”.

Boric defiende su actuar

Solo minutos antes, el mismo Mandatario defendió su intervención en la manifestación. “Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo”, dijo el Presidente Boric.

“Ustedes ya me conocen. Soy una persona de convicciones firmes. Ayer había una marcha de pobladores de diferentes sectores de Santiago, luchando por el derecho a la vivienda y salí a saludarlos. Fui afuera de La Moneda y estuve con ellos, conversando con ellos un rato. Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen no es propio del Presidente”, comentó el Mandatario en medio de un acto por la reforma de pensiones en Macul, donde además participó la expresidenta Michelle Bachelet.

“Cómo no va a ser propio del Presidente de la República conversar con la gente que tiene más necesidades. Porque nosotros, vecinos y vecinas, no nos olvidamos de donde venimos, venimos desde los movimientos sociales y tenemos que estar con ustedes”, señaló el jefe de Estado.