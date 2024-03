Macaya (UDI): “Hay una operación para debilitar la figura de Andrés Chadwick por el hecho de tener una relación de amistad con Luis Hermosilla”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que existiría una “operación” para debilitar la figura del exministro Andrés Chadwick (UDI), luego de que se conocieran las filtraciones de información que realizó el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla, y se revelara la existencia de mensajes enviados por este último al extitular del Interior de Sebastián Piñera.

En Tolerancia Cero, de CNN Chile, el timonel opositor manifestó que “yo creo que hay una operación para debilitar la figura Andrés Chadwick solamente por el hecho de tener una relación de amistad y cercanía con Luis Hermosilla. Me parece que no corresponde, que no hay ningún antecedente que se pueda hoy día decir que lo vincule en algo”.

Cabe recordar que las filtraciones, publicadas por Ciper Chile, apuntan contra al menos doce instancias en las que el exjefe de la institución policial habría entregado presuntamente a Hermosilla detalles de investigaciones que estaban en curso, de las cuales una de esas pesquisas tiene que ver con la compraventa de la minera Dominga, en la que el expresidente Sebastián Piñera, y primo de Chadwick, figuraba como imputado por la Fiscalía.

El exministro del Interior Andrés Chadwick junto al timonel de la UDI, Javier Macaya. Foto: Archivo

Al respecto, consideró Macaya que, de haber un eventual delito de violación de secreto, sería “gravísimo”, aunque hizo un llamado al gobierno a “no apresurarse a entregar conclusiones”, criticando las palabras emitidas por la ministra vocera Camila Vallejo el pasado martes, quien tras la formalización de Muñoz sostuvo que “hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”.

El timonel gremialista deslizó en su respuesta la representación legal de Hermosilla al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Esta relación tuvo su fin tras la revelación de los audios que involucraba al abogado al pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF.

“En el segundo piso no se ocupa de cuello y corbata, pero bueno, era el abogado también del segundo piso. Hay que irse con cuidado en este tema. Ese es el mensaje que le paso al Ejecutivo”, dijo Macaya aludiendo a Crispi, quien no ha sido vinculado a la investigación de las filtraciones de Sergio Muñoz a Hermosilla.

“Lo que se vio esta semana de alguna manera es un deslizamiento, y lo dijo textualmente la ministra vocera de gobierno: Luis Hermosilla, delitos de cuello y corbata, y que está vinculado a la oposición. Tres factores. Yo creo que eso es inaceptable porque en el fondo es deslizar que acá esto es solamente un sector político”, remarcó.

“No anticipemos conclusiones que apunten a un determinado sector político, eso es lo que digo”, cerró.