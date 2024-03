Macaya (UDI) tilda como “no democráticos” dichos de Núñez (PC): “Es recordar una pesadilla que vivió Chile desde el año 2019″

Desde la sede del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), el presidente de esa colectividad, Javier Macaya, abordó este miércoles la polémica en torno a los dichos del senador Daniel Núñez (PC), quien el lunes señaló que el gobierno debería “convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas” que impulsa el Ejecutivo, entre ellas pensiones y pacto fiscal.

“Cuando el Partido Comunista, cuando el Frente Amplio, quizás se piensan o se saben en minoría y empiezan a pensar en fórmulas de presión callejera, al final es recordar una pesadilla que vivió Chile desde el año 2019 (aludiendo al estallido social), y no ven que tuvo que ver con violencia, con consecuencias que hasta el día de hoy estamos pagando. La izquierda muchas veces, cuando se sabe en minoría, empieza a ver fórmulas alternativas a la democracia”, acusó el timonel gremialista.

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez. Foto: Francisco Paredes / AgenciaUno.

Por otro lado, valoró la postura que han sostenido figuras como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien retrucó a Núñez asegurando que “al gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión”. En ese sentido, Macaya pidió que el gobierno entregue una postura institucional en esa misma línea.

Consultado sobre si considera que el senador Núñez llamó a llevar a cabo algo “antidemocrático”, el presidente de la UDI dijo que “por cierto, cuando tú te ves en minoría y quieres ejercer presión a través de métodos que no son democráticos, y la violencia no es un método democrático”.

“Si no hubiese sido porque fuimos capaces de generar una salida institucional, nuestra democracia se pudo haber quebrado (en el estallido social). Yo creo que eso es lo más delicado de las declaraciones que hacen dos partidos, que no son cualquier partido, no son partidos minoritarios, son los partidos que tienen probablemente más parlamentarios en el oficialismo, con una fuerza importante, con ministros de Estado”, sostuvo.

“Siempre hemos votado en contra del Partido Comunista”

El senador opositor también fue inquirido respecto a si le da confianza que llegue una carta del PC a dirigir la Cámara Baja, de cara a la elección de una nueva mesa directiva el próximo 15 de abril: “Nosotros nunca hemos tenido confianza en cómo puede actuar el Partido Comunista en una institución como la Cámara de Diputados. Y por cierto, nuestros parlamentarios no van a votar, no van a participar en ninguna conversación, acuerdo, que implique la llegada de una persona del Partido Comunista a la presidencia de la Cámara”.

“Sí consideramos importante que se converse, lo más posible, entre todas las fuerzas de oposición. Esa es una conversación que se está dando, no tiene que ser a cambio de prebendas, de un carguito por acá, un carguito por allá. Hay que tener una cuestión que vaya mucho más allá de las personas, de una persona en particular, sino de un proyecto político de oposición. No sé si Rubén Oyarzo (PDG) o alguna otra persona está considerando darle voto al oficialismo pensando solamente en él”, agregó.

El diputado Rubén Oyarzo (PDG).

Además, insistió en que desde la oposición -al no apoyar a una carta del PC- no estarían incumpliendo el pacto administrativo, ya que la UDI no tendría “ningún acuerdo respecto a la Cámara de Diputados”.

“No hemos suscrito ningún compromiso, siempre hemos votado en contra del Partido Comunista y esta va a ser una nueva oportunidad para votar distinto a como lo hace el Partido Comunista”, zanjó.