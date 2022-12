Macaya (UDI) y opción de Marta Herrera para encabezar la Fiscalía Nacional: “Representa una posibilidad de continuidad” de gestión de Abbott

En las próximas horas, la sala del Senado decidirá sobre la opción de Marta Herrera para convertirse en la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional por los próximos ocho años.

A esta hora, en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta se desarrolla la exposición de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de la propia candidata elegida por el gobierno entre la quina elaborada por la Corte Suprema: Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, quien en caso de recibir un resultado favorable en la Cámara Alta podría convertirse en la primera mujer en ocupar el máximo cargo del ente persecutor.

Sin embargo, el resultado aún es una incógnita. La bancada senatorial de la UDI, de hecho, ya informó que no respaldaría con sus votos la opción de Herrera. Posición que este lunes fue refrendada por el presidente del gremialismo, el senador Javier Macaya.

“Ya hemos dado nuestro punto de vista de lo que pensamos de la gestión de Jorge Abbott y la candidata que ha propuesto el gobierno representa posibilidad de continuidad y en función de esos antecedentes, que ya hemos expresado muchos de los argumentos, tomaremos una posición hoy en la tarde”, señaló Macaya, quien fue menos tajante que su par en el Senado, Iván Moreira, que descartó de plano que la UDI votaría a favor de Herrera.

Para ser ratificada en el cargo, Marta Herrera necesita lograr 33 votos de los senadores, cifra que no alcanzó la primera carta del gobierno, el persecutor de la fiscalía local de Santiago Norte, José Morales, cuyo nombramiento se vio frustrado tras recibir 31 votos, seis en contra y ocho abstenciones.

“Hay que ser respetuoso de la institucionalidad y de la presentación que va a hacer una candidata que todavía no es votada, (...) pero yo sigo suscribiendo las críticas que hago al exfiscal nacional, básicamente por lo que significa el estado de la delincuencia en Chile hoy día y la responsabilidad que a ese respecto le cabe al Ministerio Público y una persona que ha estado trabajando al alero de él es parte de esa responsabilidad”, cerró su alocución Macaya.

De la misma forma, la senadora Ximen Rincón también explicitó su rechazo a la postulación de Herrera como fiscal nacional. Ayer la legisladora sostuvo, en Estado Nacional, que “le escribí a la ministra Segpres y le dije: ‘no cuenten con mi voto’, porque el gobierno no logra entender que estas tareas son demasiado relevantes y el argumento de que es mujer me parece pésimo, porque no quisieron nombrar a la primera conservadora mujer en Santiago, cuando lo pedimos”.

Varios senadores, como por ejemplo, independientes, representantes de la DC en incluso desde RN, han sostenido que decidirán su voto tras la exposición que haga Marta Herrera en la comisión, como así la presentación de la propia ministra de Justicia, Marcela Ríos. Se espera que la titular de la cartera responda, entre otras cosas, sobre por qué se tomó la opción de la abogada cuando otros nombres propuestos en la quina contaban con más respaldos de la Corte Suprema.

Para el senador Matías Walker (Demócratas) lo que se diga mañana va a ser muy relevante para su votación. “Lo importante va a ser que Marta Herrera pueda exponer cuál va a ser el cambio y transformaciones que va a realizar en el Ministerio Público”, señaló.

Desde el gobierno han asegurado que se han hecho las gestiones para conseguir los votos y llamaron a los políticos a poner el foco en la necesidad de que la Fiscalía Nacional esté encabezada, por el bien de los chilenos, y no en propinarle otra derrota a La Moneda.