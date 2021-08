Mañalich sobre posible indulto a detenidos durante el estallido social: “Estamos hablando directamente de una amnistía por la paz social”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció a principios de esta semana su candidatura a senador por la circunscripción de la Región Metropolitana, como independiente con cupo de Evópoli.

En ese marco, la exautoridad sanitaria conversó durante la mañana de este domingo, con Mesa Central, sobre las críticas de la oposición a la gestión del gobierno, de cara a los comicios en de noviembre. Al respecto indicó que la centro derecha no tenía un diagnóstico claro de lo que estaba ocurriendo en el país.

“Desde el 18 de octubre del año 2019, Chile es otro país (...) La centro derecha está desde el extremo que dice todo esto es producto de la crisis, que estamos viviendo una infiltración internacional, marxista, a gente que dice que hay que aprobar la Convención Constituyente, tenemos que trabajar ahí para tratar de efectivamente encontrar un camino refundacional (...) Yo me siento más cerca de lo segundo”.

En esa línea, sobre la Convención constituyente añadió: “Chile tiene en promedio, una Constitución cada 20 años. Entonces después de 30 años, o más, preguntarse y plasmarlo en una Constitución me parece que es legítimo y que requiere la contribución de buena fe de todo el mundo”.

Por otra parte, el candidato a senador fue consultado sobre su posición respecto a los detenidos en el marco del estallido social y la tramitación del proyecto de indulto, esto en el hipotético caso que sea elegido en las elecciones parlamentarias de noviembre.

“Creo que hay que encontrar un balance muy adecuado entre la justicia y la paz social. Hoy día esa conversación entre los distintos sectores políticos no está ocurriendo y me parece que -ya no este Parlamento-- en el próximo Parlamento es la ocasión adecuada para tenerlo” comenzó.

Inmediatamente agregó: “Estamos hablando de una conversación distinta, estamos hablando directamente de una amnistía por la paz social, y en ese contexto, creo que es una conversación posible de tener en el entendido de que pueda haber medidas de otro tipo de sanción penal y sobre todo que dentro de las personas que están hoy día privadas de libertad, o perseguidas por la justicia, hay delitos de muy diverso tenor (...)Hay delitos que efectivamente son muy difíciles de amnistiar y otros en los cuales, creo, que hay que abrir una conversación”.

En ese sentido, fue consultado respecto a si debería ser una fórmula para replicar con los agentes del Estado. “Pienso que es un tema todavía no madurado (…) pero el objetivo es que nosotros necesitamos construir paz. La paz es un objetivo absolutamente insoslayable en Chile hoy”, subrayó Mañalich.