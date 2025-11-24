BLACK SALE $990
    Política

    Manouchehri cuestiona al Partido Republicano y Kast tras denuncia por vinculación del diputado Araya en trama bielorrusa

    “Nosotros creemos que esto se debe investigar y se debe dejar de encubrir por parte del Partido Republicano y del propio José Antonio Kast”, señaló el diputado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Diputado Daniel Manouchehri. Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Son situaciones bastante escandalosas”, con estas palabras el diputado Daniel Manouchehri (PS) se refirió a la denuncia ingresada al Ministerio Público, para que se investigue la presunta entrega de $1,7 millones desde el conservador de Bienes Raíces, Sergio Yáber, al diputado republicano Cristián Araya.

    En conversación con El Mostrador, es que el diputado abordó la denuncia que ingresó junto a la diputada Daniela Cicardini, y que toma como base un registro de llamadas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, donde se menciona un dinero que le habría sido entregado al parlamentario.

    “Se deja en evidencia que hay un pago de dinero al señor Cristián Araya, pero que además el señor Cristian Araya está involucrado en una operación para poder difamarnos tanto a mí como a la diputada Cicardini“, señaló Manouchehri, añadiendo que ”yo creo que son situaciones bastante escandalosas porque de lo que hablan primero son de operaciones reales para poder difamar a aquellos que enfrentan a la corrupción".

    El diputado además agregó que “aquí hubo una operación real que además quedó de manifiesto en otro audio del mismo Yáber con otro notario, en donde efectivamente se buscó y se ha buscado constantemente el poder desprestigiarnos, el poder difamarnos en un trabajo que se parece mucho al trabajo de la mafia, porque aquí lo que hay son el intento de buscar y recopilar antecedentes”.

    En la ocasión, Manouchehri, además se refirió a la respuesta del parlamentario republicano, mencionando que “lo que hablamos acá son de antecedentes que han salido a la luz pública a propósito de una filtración que hay de una escucha telefónica que es captada por el OS7 Carabinero, en donde evidentemente lo que se señala es que el señor Araya habría recibido este pago”.

    “Nosotros creemos que esto se debe investigar y se debe dejar de encubrir por parte del Partido Republicano y del propio José Antonio Kast”, añadió, apuntando que “la actitud de ellos lo que refleja es un encubrimiento que yo no sé si es por un tema electoral o es porque ellos sabían algo más”.

    En la misma línea, el diputado señaló que “cuando el Partido Republicano se adelanta la investigación y hace una defensa corporativa, cuando el propio José Antonio Kast dice que estos son ataques de campaña, lo que nosotros vemos es un encubrimiento a una situación que podría revestir características delictivas”.

