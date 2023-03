Marchar o votar reforma tributaria: el malestar de diputadas feministas ante la presión de La Moneda para sacar proyecto el mismo 8 de marzo

Un proyecto de ley para que todas las mujeres tengan medio día libre para asistir a las marchas conmemorativas del 8 de marzo presentaron este martes un grupo de parlamentarias feministas.

Sin embargo, durante la presentación de la iniciativa, una de sus autoras, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) aprovechó de enviar un recado velado al gobierno. Expresó que esta propuesta legal buscaba dar un espacio para que las mujeres puedan participar de las actividades y no como las diputadas que no podrán sumarse a tiempo a las movilizaciones por estar legislando. “Una inmensa parte de nosotras no puede participar de las manifestaciones”, dijo Gazmuri, cuyo comentario escondía detrás un malestar que admitían compartir varias diputadas oficialistas.

Incluso, algunas -que prefirieron mantenerse en el anonimato- relataron que hubo quejas informales ante las ministras Ana Lya Uriarte (Secretaría General de la Presidencia) y Antonia Orellana (Mujer) por el timing o falta de oportunidad que tuvo el Ejecutivo para ponerle discusión inmediata y forzar la votación de la reforma tributaria el mismo Día Internacional de la Mujer.

“Sin duda resulta poco afortunado que el segundo día y decisivo de la reforma tributaria (que comenzó a discutirse el martes), coincida con el 8M y sus múltiples espacios de conmemoración, en la las que las parlamentarias oficialistas participarían”, añadió Gazmuri ante la consulta de La Tercera.

Para muchas legisladoras, el 8 de marzo (8M) es una de las jornadas más simbólicas del año, pero como contraparte tampoco podían abandonar su responsabilidad de votar a favor de una las reformas emblemáticas de la administración del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación se prevé que será estrecha tras en una larga jornada de votaciones en la Cámara.

De hecho, este martes en la mañana, varias legisladoras estaban resignadas y adelantaban que probablemente no podrían asistir a las marchas como era su plan inicial, en vista de las estimaciones más negativas que indicaban que la sesión para despachar la reforma tributaria podría extenderse hasta la noche.

“Tenemos la obligación de cumplir con nuestra labor parlamentaria y votar la reforma tributaria que es fundamental, además, para garantizar derechos de todos y todas, de las mujeres de nuestro país. Habrá manifestaciones a distintas horas y vamos a ver cómo podemos hacernos presentes en la calle y en el Congreso”, comentó la diputada y vicepresidenta de la Cámara Catalina Pérez (RD).

A modo de compensación, las diputadas -que en su mayoría integran la bancada feminista Julieta Kirkwood- apostaban a concentrar actividades en la mañana. A primera hora, la mayoría de las parlamentarias y dirigentas políticas concurriría a una ceremonia en La Moneda, donde el Presidente presentará algunas propuestas para “mejorar la vida de las mujeres”.

Luego al mediodía, las mismas legisladoras oficialistas tenían previsto realizar un acto público en el Congreso en Valparaíso, donde harían un anuncio en materia de agenda feminista.

No obstante, durante la tarde, la disyuntiva entre marchar o votar la reforma tributaria logró despejarse parcialmente, ya que la sesión de este miércoles para despachar la reforma tributaria quedó acotada a un máximo de 60 votaciones, por lo que en la mesa de la Cámara y en el gobierno estimaban que la jornada -en el peor escenario- se extendería hasta las 17 horas. Ello permitía dar un margen para que las parlamentarias pudieran sumarse a las marchas en Valparaíso o bien llegar levemente atrasadas a las manifestaciones en Santiago.

Independiente de ello, desde las bancadas oficialistas adelantaron igualmente harían una queja formal al gobierno por esta falta de consideración, que además tiene un problema de oportunidad comunicacional ya que hace chocar y competir dos hitos importantes en un mismo día.

La fecha según Chile Vamos

En los partidos de derecha, en tanto, también tienen algunos planes para la fecha. Por ejemplo, en RN crearon un documento programático, cuyas candidatas al Consejo Constitucional se comprometieron a impulsar. Entre los temas figura el deber del Estado en la protección de la maternidad, derecho a la sala cuna y kínder universal, el principio de corresponsabilidad en el cuidado, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En la UDI tendrán dos hitos. Primero habrá una conferencia de prensa la mañana de este miércoles liderada por la secretaria general, María José Hoffmann, para conmemorar y reconocer a las carabineras, como símbolo de que para el gremialismo importan “todas las mujeres” sin discriminaciones ideológicas. Lo segundo será la difusión de un video para reforzar el mismo mensaje en el que aparecerán figuras como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, las exministras de Mujer Isabel Plá y Mónica Zalaquett y la jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza, entre otras.

En tanto, en Evópoli tendrán el hito de lanzar la campaña a consejera constitucional de Gloria Hutt (presidenta del partido), quien también acudiría a la ceremonia en La Moneda.