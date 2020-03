Mario Desbordes: “Vamos a llegar a la cuarentena total cuando la recomendación internacional lo indique"

Su total respaldo a las 12 medidas anunciadas por el gobierno para hacer frente a la propagación del COVID-19 en el país (que ya suma 632 casos), y al rol del ministro Jaime Mañalich en la crisis sanitaria, manifestó esta mañana el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Junto con señalar que le parecían medidas razonables, Desbordes apoyó a Mañalich, quien ha sido cuestionado, entre otras cosas por no decretar la cuarentena total en el país, y además por el alcalde de Renca, Claudio Castro, por informar vía Twitter la primera muerte en el país por el virus, quien era precisamente una vecina de la comuna santiaguina.

“El ministro es una persona muy capaz. A ratos creo que el lenguaje no ha sido el adecuado, pero eso no significa que no sea la persona idónea para dirigir salud en estos momentos”, dijo el líder de RN en conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13.

El líder del partido de gobierno señaló que las medidas del ejecutivo se revisan de acuerdo a la situación del país y las recomendaciones internacionales; de allí a que no descartó a futuro la cuarentena total. “Vamos a llegar a eso, pero cuando la recomendación internacional lo indique”.

Sin embargo, consultado por la posibilidad de establecer cuarentena en el sector oriente de la capital, donde se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas con COVID-19 en la RM (en total suma 409 casos, con 50 nuevos), señaló que era necesario evaluar “si es necesario cerrar el sector oriente, es bueno que no haya contagios”.

Precisamente, alcaldes de dicha zona decretaron cuarentena comunal preventiva (como ocurrió en casos como Las Condes, Vitacura y La Reina) y manifestaron su disposición a colaborar en el cierre del área. A ellos se suma la carta firmada por 56 alcaldes del país, en que se solicita la medida. Al respecto, Desbordes señaló que los ediles “acogieron lo que es el clamor popular y eso va contra lo que la racionalidad indica. No es el momento de la cuarentena”.

Finalmente, Desbordes descartó que el presidente Piñera esté considerando la crisis como un momento para mejorar su popularidad a nivel país, debido al bajo respaldo que muestra en las encuestas de opinión pública (como la CEP que en enero le dio solo un 6%). “Si estuviera pensando en las encuestas estaría rifando medidas, estaría haciendo lo que le estaría pidiendo el Twitter”.