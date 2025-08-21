SUSCRÍBETE
Martínez afirma que “es un error político el que hayan dos listas” y cuestiona a la FRVS por incorporación de Calisto

La timonel del Frente Amplio criticó que "no se entiende cuál es el objetivo de esa lista".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reiteró sus críticas a la división oficialista en las parlamentarias y apuntó contra la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por enfrentar las elecciones parlamentarias en listas separadas.

La definición del FRVS y Acción Humanista (AH) terminó con la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), como una señal de molestia en La Moneda a la decisión de formar pactos separados, pese a que el Presidente Gabriel Boric realizó gestiones para insistir con una lista única.

En conversación con T13 Radio, este martes, Martínez afirmó: “Es un error político el que hayan dos listas y creo que se nota bien cuál es la lista de mayoría y quiénes se descolgaron”.

De todas formas, la presidente del FA precisó que entiende que el objetivo de las dos listas es aspirar a la subsistencia de los partidos pequeños, sin embargo, defendió que el foco principal debería ser alcanzar un objetivo común.

“Ese es el gran dilema de la elección. No cuántos cupos tiene cada partido o la permanencia de tu proyecto político en este plazo”, zanjó.

La frenteamplista también cuestionó la incorporación de Miguel Ángel Calisto a la lista del FRVS y AH. El diputado que busca un cupo en el Senado es cercano a la oposición y llegó al pacto de Mulet tras ser rechazado por Chile Vamos y Demócratas.

En esa línea, manifestó: “Es preocupante, porque en el fondo uno dice ¿para qué uno quiere hacer otra lista? ¿Para llevar más cupos? ¿Para cumplir más escaños personales? ¿O para lograr tener una mayoría en el Congreso para algo? Miguel Ángel Calisto ha sido no solo oposición del gobierno, sino que además está cuestionado actualmente por asuntos graves. Por lo tanto, no se entiende cómo se forma esa lista, cuál es el objetivo de esa lista".

