Martínez desdramatiza postura de Jara de distanciarse de Boric: “Está bien que ella plantee cuál va a ser su liderazgo”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, volvió a respaldar la postura de la candidata oficialista, Jeannette Jara, de marcar distancia con el Presidente Gabriel Boric.

Esto, luego que la exministra del Trabajo redobló su desmarque del Mandatario y su administración con miras a lo que será su cruzada para enfrentar al abanderado republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial.

Así, en la jornada de ayer, en lo que marcó su primera actividad de cara al balotaje, en La Pintana, a la aspirante a La Moneda se le preguntó si le pediría consejos al jefe de Estado, a lo que respondió de manera tajante en dos ocasiones: “El Presidente y el gobierno deben dedicarse a gobernar”, dijo.

En diálogo con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la timonel frenteamplista desdramatizó la posición que ha tenido la presidenciable desde la recta final de la primera vuelta.

“Está bien que la candidata pueda plantearse como la futura y presente líder de la coalición” , respondió al ser consultada.

Y luego agregó: “Esta bien que ella plantee cuál a va a ser su liderazgo y cuál va a ser el tenor de su liderazgo”.

En ese sentido, destacó que desde el FA están convencidos “de que ella es la candidata, que es una tremenda candidata, porque ella logra con claridad, empatía y también capacidad de análisis, y avanzar en esos dolores que tiene la gente”.

De acuerdo a Martínez, Jara además tiene la capacidad “de poder otorgar una mirada de menos odio. Si cuando nosotros decimos que la gente está apática, está triste, es también porque llevamos cuatro años de este discurso fatalista, triste, que todo se está cayendo a pedazos, cuando los datos dicen lo contrario”.

“Se ha hecho mucha campaña en torno a datos que son falsos, frente a una exacerbación del miedo, frente a una exacerbación del odio, y yo creo que Jeannette logra encontrar ese tono más de cariño, pero también de efectividad, de gestión, y nosotros como Frente Amplio vamos a ofrecer a todos nuestros liderazgos y vamos a estar super presentes haciendo campaña”, zanjó.