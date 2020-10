Matthei aborda críticas a Carabineros y arremete contra gobierno de Bachelet: dice que ahí ocurrieron “todos los robos de los generales” y que “nadie hizo nada”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez y abordó la crisis que afecta a Carabineros, refiriéndose a las responsabilidades que tendría a su juicio el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. “Ahí es donde hubo todos los robos de todos los generales y nadie se dio cuenta, nadie hizo nada”, aseguró.

Matthei, quien manifestó su intención de competir en las próximas elecciones presidenciales, conversó con Radio Pauta donde fue consultada por los hechos de violencia ocurridos en medio de las manifestaciones de los últimos días y expresó que existen “grupos de delincuentes que lo que están haciendo es destruir todo" e “infundir mucho miedo a la gente que trabaja”.

"Nadie se atreve a hablar, todos sabes quienes son, pero la gente está asustada”, aseguró.

Posteriormente, se refirió a la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el ministro del Interior, momento en que arremetió contra la administración de la exmandataria. “Tengamos claro que Carabineros se echó a perder en el gobierno de Bachelet. Ahí es donde hubo todos los robos de todos los generales y nadie se dio cuenta y nadie hizo nada", dijo, e insistió: "Es en el gobierno de Bachelet donde se echó a perder, y se pudrió el tema en Carabineros”.

“Que le vengan a echar la culpa de una actuación mala de carabineros a un ministro que lleva dos meses, hay que ser demasiado cara de palo”, agregó la alcaldesa respecto al libelo presentado contra Pérez.

“El PC siempre ha trabajado con la violencia”

Consultada por las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Tellier, dadas a La Tercera donde al ser consultado si haría un llamado a no manifestarse de manera violenta de cara al plebiscito contestó que esto podría interpretarse como un “doble discurso”. “Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”, dijo el diputado.

Respecto a estos dichos -que provocaron rechazo en el oficialismo- Matthei dijo que obviamente que "lo amparan (la violencia). El PC siempre ha trabajado con la violencia. Es una de sus formas de lucha. Si alguien tenía una ilusión de lo que podía hacer o decir el PC es porque sencillamente nunca ha leído nada de historia”.