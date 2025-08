Matthei aborda incorporación de Sutil a su comando y desdramatiza video parodia de la UDI contra Jara

Desde la comuna de La Reina, la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, entregó una serie de medidas para impulsar el empleo.

Posterior a eso, brindó un punto de prensa en el que fue consultada por el rol que tendrá el expresidente de la CPC, Juan Sutil, en su comando.

Al respecto, Matthei dijo: “Estamos incorporando personas que tengan amor por Chile, que tengan una trayectoria en que han demostrado servir a Chile y que además nos permitan ganar, y eso es Juan Sutil”.

Luego, fue inquirida sobre si la incorporación del expresidente de la CPC a su comando se debe a una presión del sector empresarial. Esto, por los dichos del empresario Nicolás Ibáñez, quién en conversación con La Tercera advirtió que no financiaría a la oposición si es que no se logra una lista única parlamentaria.

Sobre el tema, la candidata señaló: ”Hoy día no estoy con un gran empresariado precisamente, estamos con pymes y lo que nosotros vemos es que uno de los temas que más preocupan a los chilenos y que más urgentemente tienen que solucionarse es la falta de empleo, y claro, si usted es apitutado y es amigo del gobierno de turno, a lo mejor obtiene uno de esos 100 mil empleos que se han creado en estos últimos cuatro años".

“Tengamos claro que en los últimos 12 meses se crearon 141 empleos, y yo creo que todo el mundo recuerda al presidente Piñera, que era un empresario y que logró efectivamente crear un millón de empleos. Yo creo que eso es exactamente lo que necesitan y lo quieren la inmensa mayoría de los chilenos, junto naturalmente con abordar el tema de la seguridad”, defendió.

El video-parodia contra Jara

Esta jornada la UDI comenzó a compartir un nuevo video parodia contra un personero del PC, antes lo hicieron con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, esta vez apuntaron a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

En el video, que apunta contra las cifras de empleo de los últimos 12 meses y que según información del INE alcanzó un total de 141 puestos de trabajo, muestra a la abanderada en su último día en el Ministerio del Trabajo, en una reunión de despedida con el Presidente Gabriel Boric.

Requerida sobre esto, considerando que recientemente acusó una “campaña sucia” en redes sociales en su contra, Matthei desdramatizó el registro.

“Es muy distinto que a uno le truquen un video y lo hagan aparecer enfermo, a que sea una parodia”, aseguró.

Luego, agregó: “A mí no me gustó tanto la de Cataldo, en este caso yo no vi que haya un maltrato hacia la candidata, no vi que hayan instalado mentiras, lo que sí hacen obviamente una crítica a los 141 empleos creados en un año, pero creo que son cosas distintas”.