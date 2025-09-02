Matthei asegura que ajuste fiscal que propone Kast “es imposible”: advierte que traería un “malestar ciudadano enorme”

La jornada de este martes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, llegó hasta la comuna de San Miguel para presentar medidas sobre acceso a medicamentos más baratos dentro de su eventual gobierno.

Asimismo, abordó la polémica que se ha levantado en torno a la propuesta previsional de su contendor José Antonio Kast. Y es que, el republicano ha señalado que no quiere mostrar su fórmula para evitar acciones del gobierno, tales como “amarres de recursos”.

Además, explicó los dichos de su marido Jorge Desormeaux en contra de Kast. En entrevista con La Tercera, el economista señaló que “vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei“, debido a la propuesta de recorte de gasto fiscal de US$6 mil millones que el republicano plantea realizar en 18 meses.

Antes de eso, considerando que en La Moneda el gobierno está celebrando el aumento de la PGU, Matthei sostuvo que “todos los chilenos saben que es la PGU del presidente Piñera, y todo el mundo sabe que nosotros la apoyamos, y que sin nuestro apoyo nunca hubiera salido eso”.

Dardos a Kast

Llegado el momento del punto de prensa, Matthei fue consultada sobre la postura de Kast de no mostrar la fórmula de su propuesta en pensiones.

Al respecto, Matthei afirmó que “no es que (Kast) no quiera revelar, no puede, no hay cómo hacerlo”.

“Nosotros, cuando estábamos haciendo nuestro programa, teníamos muchos sueños de hacer muchas cosas, y lo revisamos con diez economistas muy serios y tuvimos que cortar muchas cosas porque no había cómo hacerlas. Lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro programa está chequeado, se puede hacer”, agregó.

Luego, al ser requerida sobre las declaraciones de su marido, Matthei sostuvo que “obviamente” habrá menos paz social “con la reducción del gasto social”.

En esa línea, reiteró: “Yo quería cortar más que 2.000 millones de dólares, pero revisamos todas partes por donde podíamos cortar sin afectar el gasto social y llegamos a que podíamos cortar 2.000 y que no podíamos cortar más de eso".

“Cuando ellos dicen que van a cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, yo le digo al tiro que eso es imposible sin afectar el gasto social. Claro, usted puede cortar 10.000 si les quita la PGU y si les quita cualquier cosa, puede todo lo que quiera, pero usted comprenderá que eso no se puede socialmente porque eso traería un malestar ciudadano enorme ”, zanjó la candidata.

“A eso se estaba refiriendo mi marido porque él también es macroeconomista y también sabe que no se pueden cortar 6.000 millones de dólares”, concluyó la gremialista.