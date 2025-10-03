Matthei desdramatiza desmarque de gobernador de Arica en favor de Kast y remarca: “Este no es momento de la política extrema”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, desdramatizó este viernes el desmarque del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), en favor del abanderado republicano José Antonio Kast.

Esto, luego que ayer la autoridad regional confirmó y formalizó su apoyo al líder republicano, sumándose de esta manera a los “descolgados” de la candidatura de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda.

La exalcaldesa de Providencia fue requerida por este desmarque de Paco mientras participaba de un punto de prensa tras una cita con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

“La libertad es libre, cada uno puede hacer lo que quiera, en todo caso yo agradezco mucho a todas las personas que conocí cuando fuimos a apoyarlo a él (a Diego Paco) en su candidatura y que no lo siguen en esta determinación que él ha tomado y que nos han ofrecido hoy día su ayuda”, respondió.

Matthei contó que ha recibido “mails y Whatsapp de gente que efectivamente lo apoyó a él, que no apoya esta decisión y que nos han dicho que están absolutamente dispuestos a hacer campaña por nosotros. Así que yo estoy sintiendo un apoyo muy amplio, un apoyo transversal”.

Y luego lanzó: “Porque yo creo que la mayoría de los chilenos entienden que este no es el momento de la política extrema, sino que es más bien cómo podemos conversar personas que podemos pensar distinto respecto sobre todo el pasado, pero que respecto del futuro sabemos exactamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y sabemos que tenemos que trabajar juntos para sacar Chile adelante”.

La abanderada también destacó que a su equipo se ha incorporado “mucha gente que fueron ministros, que fueron subsecretarios, que fueron jefes de servicio durante los gobiernos de la Concertación. Es gente que tiene mucha experiencia, es gente que quiere Chile y yo me alegro enormemente que estén trabajando en forma tan unida con nuestros propios equipos que vienen de la centro-derecha”.

“Como yo siempre digo, algunos miran el pasado por el retrovisor derecho, otros lo miran por el retrovisor izquierdo, pero respecto al futuro no tenemos ninguna diferencia”, zanjó.