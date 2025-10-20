SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas celebró el fin de dos décadas de gobiernos del MAS y manifestó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones vecinas.

Por 
Roberto Martínez
Evelyn Matthei Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

La candidata presidencial de la coalición Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, felicitó este domingo al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales, un resultado que pone fin a veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Matthei destacó el carácter democrático del proceso y subrayó su disposición a trabajar en conjunto con el nuevo gobierno boliviano en temas prioritarios para ambos países.

“Felicitamos a Rodrigo Paz por su triunfo en la elección presidencial de Bolivia y al pueblo boliviano por el ejercicio electoral realizado. Tenemos voluntad y compromiso de avanzar en aquellos temas urgentes para nuestros países como son la migración irregular, control fronterizo, fomento del libre comercio, inversión y trabajo en conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional. Deseamos desde Chile éxito en los desafíos para el gobierno y para los bolivianos”, escribió la abanderada presidencial.

Rodrigo Paz Pereira, es el nuevo presidente de Bolivia. Foto: REUTERS.

Un cambio histórico en Bolivia

El triunfo de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue confirmado con el 97,8% del total de actas computadas, según datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), obteniendo 54,6% de los votos, frente al 45,3% del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre.

Con esta diferencia ya irreversible, Paz asumirá el 8 de noviembre, sucediendo al actual mandatario Luis Arce, quien cierra así dos décadas ininterrumpidas de administraciones del MAS iniciadas por Evo Morales en 2006.

La segunda vuelta, celebrada este domingo, movilizó a más de 7,5 millones de votantes dentro de Bolivia y a cerca de 370 mil ciudadanos en el exterior, en una jornada calificada como pacífica y ejemplar por las autoridades electorales.

Tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta del 17 de agosto, el balotaje consolidó un giro político hacia el centro y la moderación, liderado por el nuevo presidente electo.

Más sobre:Evelyn MattheiRodrigo PazBoliviaPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Trump suspende toda la ayuda de EE.UU. a Colombia tras acusar a Petro de ser un “líder del narcotráfico”

Israel lanza una represalia controlada sobre Gaza tras la muerte de dos militares en Rafah

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo
Chile

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La desazón de Argentina tras dejar escapar el título del Mundial Sub 20: “Fueron los nervios de la final; estamos tristes”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca