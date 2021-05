Matthei por participación en primarias de Chile Vamos: “He preferido dar a conocer esta decisión sin cálculos políticos, sin encuestas en la mano”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a su decisión de participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos del próximo 18 de julio y a su campaña a la reelección como jefa comunal.

Según detalla LT Domingo, Matthei tomó la decisión de competir como precandidata presidencial de la UDI en las próximos comicios presidenciales el día viernes y le notificó su intención al presidente de la UDI, Javier Macaya, y a otros personeros del partido. Además se reunió con Joaquín Lavín el día sábado para comunicarle la noticia.

Este domingo, a través de un video, dio a conocer su decisión explicando que la postergación de las elecciones fue un factor clave. “Esperaba conocer las tendencias que marcaban esas elecciones antes de tomar la decisión de si presentarme o no a las primarias presidenciales sin embargo, esta postergación cambia el escenario”

“Ustedes saben que he procurado actuar con transparencia y este caso no puede ser la excepción. Quiero contarles que he decidido que voy a participar de las Primarias Presidenciales de Chile Vamos donde se va a elegir al candidato de la Centro Derecha”, señala.

En ese sentido agrega que “he preferido dar a conocer esta decisión sin cálculos políticos, sin encuestas en la mano, porque creo que la única forma de ir construyendo confianzas en Chile es actuar con convicción y transparencia”.

La candidata a la reelección agradeció además a su equipo de campaña y votantes y además asegura que busca volver a ser la jefa comunal de Providencia y asegura que “sólo dejaré Providencia” en caso de ser electa Presidenta.

El Partido realizará su consejo general el próximo 17 de mayo, instancia donde se discutirá quién será el candidato presidencial.