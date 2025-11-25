BLACK SALE $990
    Política

    Matthei reaparece tras derrota en primera vuelta presidencial, pero no despeja si tendrá rol en campaña de Kast

    La exalcaldesa de Providencia compartió un video en sus redes sociales, en el que destaca que "se acabó la campaña y la vida sigue" y que tiene "muchos planes" que irá contando próximamente.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Evelyn Matthei. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Con la canción Stronger de Kelly Clarkson y una sonrisa en el rostro. Así reapareció Evelyn Matthei -en un video en sus redes sociales- tras la derrota que sufrió en la primera vuelta presidencial el pasado 16 de noviembre.

    La última aparición pública de la exalcaldesa fue aquella tarde en la sede del Partido Republicano, en calle Presidente Errázuriz, Las Condes, cuando subió al escenario para confirmar su respaldo a José Antonio Kast de cara al balotaje, en el que se medirá con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el próximo 14 de diciembre.

    Minutos después de aquella declaración sobre el escenario, cuando se retiraba del lugar, fue abordada por los medios y tuvo una inesperada reacción: al subir a su automóvil levantó su dedo del medio de la mano derecha, en lo que se interpretó como un gesto contra quienes le consultaban por su ánimo al haber quedado quinta, tras Jara, Kast, Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL).

    A nueve días de ese episodio, la otrora candidata de la derecha tradicional compartió un registro en el que destaca que “se acabó la campaña y la vida sigue”.

    “He recibido una avalancha de cariño, no puedo creerlo, muchos, muchos whatsapp, flores, he recibido libros, he recibido chocolate, he recibido de todo, voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar, porque de verdad es mucho, así que he querido hacer este video para agradecerles a todos, los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a contar”, dice Matthei.

    Eso sí, la ex jefa comunal no despejó la gran incógnita sobre si tendrá un rol en la campaña de segunda vuelta de Kast. O si por el contrario, se alejará de la primera línea política y solo participarán sus equipos de la cruzada del republicano, como ya está sucediendo.

    Junto al video, Matthei además agregó un texto, en el que señala: “La vida sigue, y yo también. Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron”.

    “Estoy ya de regreso por acá, con ganas de contarles todo lo que se viene, de compartir con ustedes y de seguir cuidando esta comunidad tan linda que hemos formado. Ya les iré contando más novedades. Por ahora, les dejo un abrazo gigante e infinitas gracias por todo, y tranquilos, que queda Evelyn para rato”, cierra.

    Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiJosé Antonio Kast

