SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei y comando de Jara se alinean a emplazar a Kast por idea de modificar la reforma de pensiones

El candidato republicano propone la idea de poner final al préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional que se aprobó este año.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Este lunes, mientras Jeannette Jara se encuentra de gira nacional, desde Londres 76, los voceros de su campaña trataron un tema que alineó a la candidatura de Evelyn Matthei con la abanderada oficialista: la idea de José Antonio Kast para modificar la reforma de pensiones.

En su tercera cruzada presidencial el republicano propone terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, y plantea sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

Este punto genera críticas en los comandos de Jara y Matthei. personeros de ambos bandos reprochan que la propuesta de Kast derriba los acuerdos logrados en la nueva ley, además de que podría afectar los montos que recibirán los jubilados.

En el equipo de Jara, la diputada Gael Yeomans (FA) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) emplazaron a Kast por la propuesta Chao préstamo al Estado.

El legislador defendió que no hay que “poner en duda el futuro de las familias chilenas”.

Y añadió: “Hay un sector que no le gustan los acuerdos y apostó a que esa negociación iba a fracasar, por eso se restaron de conversar, de ahí estuvo entonces la responsabilidad del gobierno, del oficialismo, de la oposición, lo voy a decir con todas sus letras, de Chile vamos, de ponernos de acuerdo en esta reforma previsional. Una campaña presidencial tiene que tratar de tener un optimismo y tiene que al mismo tiempo ser responsable. Costó tanto sacar esta reforma, no vengamos a ponerla en duda ahora”.

En esa línea, explicó: “Se comienza a pagar la PGU de 250 mil pesos a partir del primero de septiembre a los mayores de 82 años, en un tiempo gradual de menos de dos años todos los pensionados en Chile van a tener un aumento de su jubilación y de la inversión garantizada universal, cómo van a poner eso en cuestionamiento“.

Por su parte, la diputada frenteamplista remarcó: “Los jubilados están esperando que en enero aumenten sus pensiones por el seguro social, en particular las mujeres y los sectores medios. Esas certezas las vamos a defender frente a los que quieren generar incertidumbres, como lo hace José Antonio Kast con lo que ha señalado respecto al chao préstamo”.

Los reproches de Matthei

La candidata de Chile Vamos también ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la propuesta de Kast. Esta semana, en conversanción con diario El Pingüino insistió en sus reproches y defendió que hay que mantener el acuerdo previsional.

“Nos demoramos más de 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo también lo quiere desarmar”, sostuvo en conversación con diario El Pingüino.

En su comando igualmente llamaron a Kast a desistir de la medida que solo trae “incertidumbre” a los jubilados.

El senador Juan Antonio Coloma, integrante del comité político de Matthei, señaló: “Estos son acuerdos bien complejos, que financieramente son difíciles, y se logró un buen entendimiento. Entonces, ahí me cuesta entender que después de haber esperado años, se quiera volver a discutir. Eso obviamente genera incertezas”.

Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastReforma de pensiones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo defiende postura del gobierno contra propuesta de Kast en pensiones y minimiza requerimientos de oposición a Contraloría

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Vallejo defiende postura del gobierno contra propuesta de Kast en pensiones y minimiza requerimientos de oposición a Contraloría
Chile

Vallejo defiende postura del gobierno contra propuesta de Kast en pensiones y minimiza requerimientos de oposición a Contraloría

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda
El Deportivo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

Un gigante dormido en una severa crisis: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez en su última oportunidad en Europa

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP
Cultura y entretención

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”