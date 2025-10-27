Mayne-Nicholls por operaciones de Trump en Venezuela: “No estoy de acuerdo con que Estados Unidos sea el sheriff del continente”

Santiago, 26 de octubre 2025. Se emite “El debate”, en el que participan los ocho candidatos a la Presidencia de la Republica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En un nuevo debate televisado, este domingo, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls en T13 zanjó su postura sobre las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para perseguir a presuntas bandas de tráfico en Venezuela, incluso autorizando operaciones encubiertas por la CIA en territorio venezolano.

En el segmento de preguntas entre los postulantes a La Moneda, el libertario Johannes Kaiser instó al expresidente de la ANFP a transparentar su opinión sobre una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Ante esto, Mayne-Nicholls contestó: “No estoy de acuerdo con que Estados Unidos sea el sheriff del continente".

Y añadió: “No me parece que eso sea correcto, no me parece que ellos tengan atribuciones, que alguien se las haya entregado y que todos tengamos que someternos a su idea”.

Dicho eso, dejó en claro que en su eventual gobierno resguardara la “extraordinaria” relación con la Casa Blanca, sin embargo, precisó: “No tenemos por qué constituirlos en quienes se preocupan de toda nuestra seguridad, de toda nuestra legislación y de todo lo que nosotros queremos hacer”.

En ese sentido, indicó: “Estoy en absoluto desacuerdo con el gobierno del señor (Nicolás) Maduro, no tengo ningún problema en decirlo, estuve también en desacuerdo con el presidente Chávez. Totalmente en desacuerdo con él, pero de ahí a que Estados Unidos tenga que ser el garante de la seguridad de todo el resto del continente, a mi me parece que esos actos no solo no corresponden, sino que no son de estos tiempos y finalmente caemos en el absurdo de que un país controla el mundo”.