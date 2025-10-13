“Me mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros”: Presidente Boric culmina extensa reunión con el Papa León XIV

En un caluroso lunes en Italia, el Presidente Gabriel Boric concluyó una extensa reunión con el Papa León XIV. El Mandatario destacó el encuentro de 45 minutos con el líder de la Iglesia Católica, quien abordó, entre otros temas, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes chilenos.

Boric destacó que antes su viaje estudió la primera exhortación apostólica Dilexi te publicada por León XI, que fue uno de los tópicos que abordaron.

“Hay ciertas palabras que a mí me parecen realmente potentes y convocantes. Dice, por ejemplo, que nadie puede considerarse autorizado a reservarse en uso exclusivo lo que supera su propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. O, por ejemplo, dice León XIV, que es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, los de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz", señaló.

Y añadió: “Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto, y en la que yo por lo menos, y creo que representa también al gobierno, nos sentimos convocados”.

Además de los desafíos globales para ayudar a la población más necesitada, el Presidente indicó que el pontífice lamentó los abusos sexuales en Chile.

En ese sentido, expresó que León XIX manifestó “el dolor que le había producido como misionero , y que le produjo a Francisco, los abusos que existieron en la Iglesia Católica”.

“Me mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile, en donde me contaba León que fue duro para Francisco”, sostuvo.

Boric indicó que también le extendió una invitación a Chile al papa: “Por cierto, no puedo asegurar nada, pero en nombre del Estado de Chile le planteé que es bienvenido a nuestra casa”.