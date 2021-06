“Me parece una buena idea”: Lavín asegura que apoya la adopción homoparental y que el AUC “tenga un estatus legal igual al del matrimonio”

“Siempre he dicho que para mí, en mi concepción cristiana de la vida, el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero desde hace tiempo vengo pensando en que creo que un Estado laico debe dar el mismo nivel de protección legal a las uniones diferentes”.

Con esas palabras, el abanderado presidencial de la UDI y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sinceró su postura ante el anuncio que realizó el Presidente Sebastián Piñera en el marco de su última cuenta pública, el 1 de junio. En dicha instancia, el Mandatario se mostró abierto a avanzar en el matrimonio igualitario, poniendo suma urgencia al proyecto que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado y que fue ingresado al Congreso en 2017.

“Escogió este momento para lanzar este tema porque tiene esa convicción profunda (...). (Piñera) Me llamó al día siguiente y me explicó sus razones. Hay todo tipo de interpretaciones, pero me llevé la impresión de que el Presidente piensa esto, tiene esta convicción y lo venía madurando desde hace tiempo. Él sabía que es un tema complejo, porque efectivamente dentro de Chile Vamos hay posiciones distintas, unas más conservadoras que otras”, dijo Lavín este domingo consultado por su reacción al mensaje del Jefe de Estado, en conversación con CNN Chile y CHV Noticias.

En tanto, respecto a su postura personal, señaló que si bien no está de acuerdo con el proyecto de matrimonio igualitario, es partidario de que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) “tenga un estatus legal igual al del matrimonio, en el sentido que debería permitir también la adopción (homoparental)”.

“Me ha tocado conocer el caso de una pareja en Las Condes de dos hombres que crían una niña de unos 10 años y que la vi feliz. Y tienen el problema de que legalmente no es su hija porque no la pueden adoptar y cada cierto tiempo, la familia de origen los chantajea (...). Son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que me han llevado a ver en la realidad que entre que los niños o niñas estén en el Sename o que los críe una pareja gay, esa es una mucho mejor opción”, relató en la instancia.

Y, posteriormente, reforzó que la adopción homoparental “me parece una buena idea porque me ha tocado verlo en la realidad y uno conoce tantas situaciones como la que ocurre en el Sename, la forma en que viven y que son tratados, tantas situaciones que uno dice que sería muchísimo mejor que tuvieran una familia”.

Además, indicó que “es el minuto” de tener este debate en el país y llamó a que “respetemos todas las posiciones”.

En la misma línea, se le preguntó por cómo proyecta que votarán los parlamentarios de su colectividad y respondió: “Las órdenes de partido ya hace muchos años no corren. Y si hubieran, quiere decir que nadie las está cumpliendo”.

“Ya he visto que hay muchos diputados, más que senadores, que han dicho que van a votar a favor. Así que también hay diversidad al interior de la UDI en este tema”, añadió.

Por último, afirmó que “no le pondría” suma urgencia al proyecto y que, si fuera parlamentario, “tampoco lo apoyaría”. Sin embargo, explicó que “sí apoyaría que las parejas hombre hombre, mujer mujer, tuvieran la misma protección legal que el matrimonio y eso se daría a través del Acuerdo de Unión Civil con derecho adopción”.