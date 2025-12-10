VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Medicamentos sin IVA: diputados oficialistas se saltan facultades de Boric y hacen propia propuesta de Parisi

    La idea matriz de la iniciativa era parte del programa del excandidato presidencial del PDG. Se trata de una reforma a la Constitución que emplea una vía similar a la que se usó con los retiros de ahorros previsionales para vulnerar las atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    El excandidato presidencial, Franco Parisi. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    “Los medicamentos no podrán estar afectos a impuesto o gravamen alguno. El Estado garantizará que los fármacos se encuentren exentos de IVA“, dice una reforma constitucional ingresada este miércoles, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que recoge una idea planteada en la pasada campaña por el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi.

    El problema del proyecto, que emplea a una vía similar a la que se usó con los retiros de ahorros previsionales, vulnera las atribuciones exclusivas del Presidente de la República para modificar el sistema tributario.

    En este caso, la norma, de artículo único, incorpora un nuevo inciso al artículo 19 de la Constitución.

    Lo curioso es que la arremetida es impulsada por legisladores de gobierno, sin el consentimiento del Presidente Gabriel Boric.

    El proyecto es de autoría del diputado Rubén Oyarzo (radical) y también cuenta con las firmas de sus pares Karol Cariola (PC), Carolina Tello (Frente Amplio), Héctor Barría (DC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Helia Molina (PPD).

    Lo paradójico es que una vez que el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, informara a los diputados del ingreso de la reforma a la Carta Fundamental, el diputado Benjamín Moreno (republicano) tomó la palabra para defender las atribuciones de Boric.

    “(Quisiera) preguntarle a usted y a la secretaría sobre el proyecto número 7 de la tabla, porque modifica impuestos o gravámenes, y eso está explícitamente dentro de la Constitución Política de la República en el número 65″.

    El artículo a la que hacía referencia Moreno es el que establece que, entre otras, son facultades exclusivas del Presidente, “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”

    Con este artículo a la vista, Moreno apuntó: “Entiendo que se quieran saltar la facultad exclusiva del Presidente de la República a través de una modificación de la Carta Fundamental... Pero ¿cualquier modificación a la Carta Fundamental te permite saltarte lo mismo que dispone la Constitución? ¿No estamos cayendo en una especie de loop que te sirve para saltarte absolutamente todo?“.

    El secretario general de la corporación, Miguel Landeros, le respondió que “no tenemos facultades para proponerle al presidente (de la Cámara) que una reforma constitucional sea inconstitucional, salvo que no reúnan ciertos requisitos formales”.

    Sin embargo, admitió que, a juicio del criterio técnico de la secretaría, “hay fraude a la ley cuando se hace ese tipo de modificaciones. Lo primero que hay que hacer es sacar que esa materia sea del orden legal y pueda hacer esa modificación por otra reforma constitucional”.

    Pese a ello, Landeros advirtió que “mientras no se promueva una reforma legal o constitucional que afirme el criterio de la secretaría, no lo podemos declarar inconstitucional”.

    El gesto a Parisi

    El ingreso del proyecto de ley tiene un cariz presidencial, pues la idea matriz de la iniciativa es una propuesta de Parisi.

    En la primera vuelta, el líder del PDG consiguió 2.557.737 votos, correspondiente al 19.71%.

    Este resultado ha obligado a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta -José Antonio Kast (republicano) y Jeannette Jara (PC)- a hacer gestos al electorado del economista.

    De hecho, la propia Jara ha dicho públicamente que recogería esta idea del excandidato sobre los medicamentos sin IVA.

    En esa línea, hace algunas semanas atrás, uno de los economistas del comando de la candidata, Luis Eduardo Escobar, confirmó a La Tercera que tomarían esta propuesta.

    El punto es que ello iba a ser parte de un futuro programa de gobierno y no necesariamente iba ser parte de esta administración.

    Más sobre:PolíticaCongresoOficialismoJeannette JaraFranco Parisi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Lo más leído

    1.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    2.
    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    3.
    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    4.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    5.
    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago
    Chile

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado
    Negocios

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales
    Mundo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    Trump dice que no le “gustaría” que arrestaran a María Corina Machado en su intento por acudir a Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio