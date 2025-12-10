Medicamentos sin IVA: diputados oficialistas se saltan facultades de Boric y hacen propia propuesta de Parisi

“Los medicamentos no podrán estar afectos a impuesto o gravamen alguno. El Estado garantizará que los fármacos se encuentren exentos de IVA“, dice una reforma constitucional ingresada este miércoles, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que recoge una idea planteada en la pasada campaña por el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi.

El problema del proyecto, que emplea a una vía similar a la que se usó con los retiros de ahorros previsionales, vulnera las atribuciones exclusivas del Presidente de la República para modificar el sistema tributario.

En este caso, la norma, de artículo único, incorpora un nuevo inciso al artículo 19 de la Constitución.

Lo curioso es que la arremetida es impulsada por legisladores de gobierno, sin el consentimiento del Presidente Gabriel Boric.

El proyecto es de autoría del diputado Rubén Oyarzo (radical) y también cuenta con las firmas de sus pares Karol Cariola (PC), Carolina Tello (Frente Amplio), Héctor Barría (DC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Helia Molina (PPD).

Lo paradójico es que una vez que el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, informara a los diputados del ingreso de la reforma a la Carta Fundamental, el diputado Benjamín Moreno (republicano) tomó la palabra para defender las atribuciones de Boric.

“(Quisiera) preguntarle a usted y a la secretaría sobre el proyecto número 7 de la tabla, porque modifica impuestos o gravámenes, y eso está explícitamente dentro de la Constitución Política de la República en el número 65″.

El artículo a la que hacía referencia Moreno es el que establece que, entre otras, son facultades exclusivas del Presidente, “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”

Con este artículo a la vista, Moreno apuntó: “Entiendo que se quieran saltar la facultad exclusiva del Presidente de la República a través de una modificación de la Carta Fundamental... Pero ¿cualquier modificación a la Carta Fundamental te permite saltarte lo mismo que dispone la Constitución? ¿No estamos cayendo en una especie de loop que te sirve para saltarte absolutamente todo?“.

El secretario general de la corporación, Miguel Landeros, le respondió que “no tenemos facultades para proponerle al presidente (de la Cámara) que una reforma constitucional sea inconstitucional, salvo que no reúnan ciertos requisitos formales”.

Sin embargo, admitió que, a juicio del criterio técnico de la secretaría, “hay fraude a la ley cuando se hace ese tipo de modificaciones. Lo primero que hay que hacer es sacar que esa materia sea del orden legal y pueda hacer esa modificación por otra reforma constitucional”.

Pese a ello, Landeros advirtió que “mientras no se promueva una reforma legal o constitucional que afirme el criterio de la secretaría, no lo podemos declarar inconstitucional”.

El gesto a Parisi

El ingreso del proyecto de ley tiene un cariz presidencial, pues la idea matriz de la iniciativa es una propuesta de Parisi.

En la primera vuelta, el líder del PDG consiguió 2.557.737 votos, correspondiente al 19.71%.

Este resultado ha obligado a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta -José Antonio Kast (republicano) y Jeannette Jara (PC)- a hacer gestos al electorado del economista.

De hecho, la propia Jara ha dicho públicamente que recogería esta idea del excandidato sobre los medicamentos sin IVA.

En esa línea, hace algunas semanas atrás, uno de los economistas del comando de la candidata, Luis Eduardo Escobar, confirmó a La Tercera que tomarían esta propuesta.

El punto es que ello iba a ser parte de un futuro programa de gobierno y no necesariamente iba ser parte de esta administración.