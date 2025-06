Medidas contra Israel, Punta Peuco y aborto: las reacciones oficialistas a los principales anuncios de la cuenta pública

Entre los anuncios y temas que trató el Presidente Gabriel Boric hubo tres que destacaron: la reafirmación del apoyo al proyecto de aborto legal, la conversión de Punta Peuco a un penal común y una serie de medidas hacia Israel como el embargo de armas y diversificar las relaciones comerciales en el área de defensa.

Respecto de Israel, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseveró que “cortar relaciones, lo han dicho todos los excancilleres y el Presidente, no soluciona un problema (...) Por lo tanto las medidas que él sugiere y anuncia me parecen pertinentes. Me parece muy interesante lo que señala respecto del sistema de armas y la instrucción que le ha dado a la ministra de Defensa. Nuestro país no puede estar sujeto a la dependencia de ningún otro país”.

Desde la Democracia Cristiana -sector no alineado, pero que se autodefine como progresista- apoyaron el gesto, pero manifestaron su preocupación. “El Presidente ha sido consecuente con lo que siempre ha pensado y dicho. Creo que la situación del genocidio es una situación que nos debe preocupar, es una cuestión humanitaria. Un poco complicado lo del bloqueo, lo del cambio de tecnología, dado que desde hace mucho rato las FF.AA. se han estado nutriendo de tecnología desde Israel y ese es un tema que nos preocupa”, sostuvo el senador Iván Flores.

Mientras que desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre dijo: “Me parece que (Boric) está tomando una serie de decisiones que van en la dirección correcta y que además son coordinadas con otros países que en esto somos aliados”.

Punta Peuco

Los cambios que se aproximan en Punta Peuco fueron valorados también en la DC por su presidente Alberto Undurraga y por el Partido Comunista. “Punta Peuco será transformado en cárcel común. No más privilegios para criminales de lesa humanidad. Verdad, justicia y no + impunidad”, destacó la diputada Daniela Serrano mediante X.

La presidenta del PS lo calificó como "una señal política importante, donde no hay presos de primera ni segunda categoría”.

El senador y vicepresidente de la Cámara Alta Ricardo Lagos Weber (PPD) defendió los anuncios relativos a Punta Peuco, que fueron criticados por la oposición, desde donde los calificaron como “de nicho”. “¿Sabe lo que es de nicho? Una cárcel para un grupo específico de personas de cierta categoría", dijo.

Aborto legal

El diputado y candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien se ha posicionado en contra del aborto legal, se abrió a discutir la iniciativa: “Es legítimo discutirlo, por eso que yo he planteado que la mejor fórmula, ya que el gobierno reconoce que no tiene los votos, es un plebiscito que voy a presentar la próxima semana para que en esta elección de noviembre pueda resolver la ciudadanía”.

“Negarse al debate del aborto es censura, no democracia. Vótenlo en contra si quieren, y tengan claro que las mujeres abortamos con o sin ley, lo que cambia es nuestra seguridad”, planteó, en esa línea, la diputada frenteamplista Camila Rojas.