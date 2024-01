Miguel Ángel Calisto (Demócratas): “En Ibáñez veo un infantilismo, una falta de oficio brutal, que representa el desorden de su coalición”

La intervención del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en la sesión de la Cámara del Diputados que discutió la reforma de pensiones sigue dando que hablar. En la oportunidad el parlamentario emplazó al Partido Demócratas a aprobar el proyecto del gobierno apuntando directamente a la senadora de ese partido, Ximena Rincón, lo que le valió la molestia del Ejecutivo, que estaba en plenas negociaciones, y el enojo de sus pares, que lo enfrentaron en la sala.

Con la cabeza un poco más fría, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) reafirma que Ibáñez cometió un error grave y que las relaciones con el gobierno se mantendrán suspendidas mientras no existan disculpas de su parte. También espera que el propio Presidente Gabriel Boric tenga algún gesto con su bancada, en respuesta al respaldo que ellos entregaron a la idea de legislar la reforma.

¿Qué demostró la votación de la reforma de pensiones con respecto a Demócratas? ¿Fue una prueba de fuego para mostrar su peso?

Evidentemente. Fuimos la bisagra que determinó finalmente el destino de este primer trámite de la reforma de pensiones. Votamos a favor de legislar e hicimos el esfuerzo con el gobierno para llegar a acuerdos. Lamentablemente, el gobierno no flexibilizó. Nosotros insistíamos en la propuesta de un 4,2% para capitalización individual y un 1,8%. Sí puedo decir que la ministra Jara tuvo mucho interés en dialogar, pero una cosa muy distinta es aceptar sugerencias y transar.

En el Frente Amplio existe molestia con ustedes. Argumentan que en un documento firmado por usted se comprometieron a respaldar la fórmula del 3-3. ¿Faltaron a su palabra?

No. Le firmamos la indicación a Alberto Undurraga (DC) del 3-3, bajo la idea de la propuesta original de la Democracia Cristiana, que fue la propuesta que nosotros suscribimos durante el gobierno del Presidente Piñera. Y la seguimos sosteniendo, que es un 3% íntegro de capitalización individual para las cuentas individuales y un 3% para solidaridad intergeneracional a través de un seguro. La propuesta del gobierno, en la práctica, del 3% de capitalización individual se saca un 0,9% que se destina para un seguro. Por ende, tenemos un 3,9% de la nueva cotización que va a reparto o solidaridad y un 2,1% que va a cuentas personales.

¿En ningún caso considera que faltaron a su palabra como dicen en el Frente Amplio?

En ningún caso. Es tanto lo que cumplimos nuestra palabra, que aprobamos la idea de legislar una reforma que no nos gustaba en nada. Gracias a nuestros votos garantizamos que se siga discutiendo respecto de pensiones en el Senado.

Ya con la cabeza fría, ¿cómo se toma las declaraciones que emitió el diputado Ibáñez?

El diputado Ibáñez tiene un problema: no entiende que ellos son gobierno. Él refleja una tremenda inmadurez en la forma en cómo nos ataca. Nosotros acabábamos de firmar el protocolo de acuerdo con la ministra, donde manifestábamos nuestro respaldo a aprobar la idea de legislar. Es de las peores desinteligencias políticas que yo he visto. Nos denostó cuando, en realidad, nosotros fuimos el factor que permitió que la reforma siga viva. En Ibáñez veo un infantilismo, una falta de oficio brutal, que representa el desorden que tiene en su interior la coalición de gobierno. Sus acciones debieran ser un llamado de atención a este gobierno: no es cualquier dirigente, es el líder del partido del Presidente.

¿En el Frente Amplio le hicieron saber que esa no era la postura de los demás diputados?

Sí. Varios se nos han acercado a manifestarnos que ellos lamentan la situación.

Desde su partido han dicho, y cito, que Ibáñez es “tonto”, “miserable” y “pendejo”. ¿Es la forma de hacer política?

No. En el momento evidentemente se despiertan muchas pasiones. Pero ningún tipo de improperio es positivo.

¿Ameritaba que congelaran las relaciones con el gobierno por esto?

Yo creo que sí. Es muy importante hacerse respetar. Lo único que pidió Demócratas fue que, frente a insultos públicos, existan disculpas públicas. Nada más. Es tanta la soberbia por parte del diputado, que le importa muy poco que a su gobierno le vaya bien.

¿Lo deja satisfecho la declaración pública que hizo Ibáñez? Él reconoció que está abierto a conversar con ustedes.

No. Sus declaraciones demuestran la nula disposición que tiene el gobierno, porque él es el presidente de Convergencia Social, donde milita el Presidente Boric. Tiene una actitud de extrema soberbia.

¿Le llama la atención que no haya pedido disculpas?

Era algo que esperábamos.

Hasta el momento, ¿ha habido contactos desde el gobierno con ustedes?

Valoramos las últimas declaraciones del ministro de Justicia, las declaraciones de la ministra del Trabajo en privado, así como también de la ministra Vallejo. Todos ellos están de acuerdo en que estas no son las formas de discutir en política.

¿El Presidente Boric no se ha comunicado con su partido?

Ni formal ni informalmente.

¿Esperan que tenga un gesto con ustedes?

Siempre ayudan las buenas prácticas en política. Ayudan a descongestionar los gestos de grandeza que impliquen, por ejemplo, resarcir respecto a unas declaraciones por parte de un diputado.

La secretaria general de la UDI les hizo ver que su decisión de votar a favor de la idea de legislar tendrá “consecuencias”. ¿Temen que este episodio los aleje de un pacto electoral con Chile Vamos?

Estamos convencidos de que tenemos que actuar con la suficiente libertad, que no nos condicionen las presiones ni de la derecha ni de la izquierda, entendiendo que somos un partido de centro.

¿Se lo toma como una amenaza?

Yo creo que responde a palabras propias de la exdiputada. Pero no representan el sentido de los partidos de Chile Vamos. No creo que la doctrina Hoffman aplicaría para los senadores dialogantes de Chile Vamos que terminen abriendo disposiciones de la reforma de pensiones.

¿Cuál sería el escenario ideal para Demócratas para enfrentar las municipales?

A título personal, creo que nosotros debiéramos ir solos en lista de concejales o con algún partido centrista. En materia de alcaldes, deberíamos evaluar un mecanismo de omisión, que perfectamente puede ser con Chile Vamos. Pero, reitero, es mi opinión. Hay que ver cuál es la decisión finalmente del consejo, de la directiva nacional y del comité político.