Ministra Siches propone a empresarios “diálogo fluido” y “articular acuerdos” para “conducir cambios necesarios y no frenarlos”

De manera telemática se desarrolló esta mañana el encuentro Agenda Política 2022, un panel organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y en el que participó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

La conversación organizada por la corporación inició a las 9.00 de este jueves y también contó con la participación del presidente de ICARE, Lorenzo Gazmuri, el convencional constituyente Hernán Larraín (Evópoli) y del abogado y socio del estudio Del Río Izquierdo Abogados, Jorge Navarrete.

“Nos parece muy importante estar en este espacio, poder conversar con todos los que nos están viendo y, particularmente también, la relevancia que nuestro gobierno tenga un trato directo y muy cercano hacia el mundo empresarial y el rol que tenemos todos los actores, incluyendo los empresarios, en el desafío que enfrenta nuestro país y que nos tocará liderar desde el gobierno”, precisó la jefa de gabinete al comienzo de su alocución.

En la instancia, se abordaron temas como la situación actual en la Macrozona Sur y la crisis migratoria que se desarrolla en el norte, además de los principales desafíos del gobierno durante los primeros meses, como el proceso constituyente y la relación con el Congreso y el mundo empresarial.

Desafíos con los empresarios

Sobre el desafío con el mundo empresarial, la ministra del Interior apuntó a la articulación de acuerdos para construir cambios, la elaboración de una agenda abierta y espacios de diálogo.

Lo anterior, ya que, ante la pregunta sobre ¿cómo nos articulamos con los empresarios?, Siches precisó en que “sabemos que estos cambios no pueden ocurrir sin que todos los actores de la sociedad participemos”.

“Ahí tal como pasaba en torno a cuál es la definición de quien conduce el país, uno puede estar contra los cambios o puede estar participando en esta agenda transformadora. Nuestra voluntad es poder tener un diálogo fluido, cercano con las distintas carteras que se relacionan, pero también directamente conmigo, que soy la jefa entre comillas del gabinete y el gobierno en su totalidad, para articular acuerdos que nos permitan conducir estos cambios que son necesarios y no frenarlos, sino vehiculizarlos o redirigirlos de forma sustantiva y que colabore en lo que requiere nuestro país”, añadió.

En ese marco, como gobierno esperan que la “agenda abierta” sea “conjunta, efectiva y en donde existan continuos espacios de diálogo para buscar los mejores horizontes para nuestro país”.

Desafíos de una nueva Constitución

La elaboración de la nueva Constitución también fue parte de los desafíos nombrados por la ministra. Actualmente, la Convención Constitucional se encuentra en proceso de deliberación y votación de normas -tanto en comisiones como en el Pleno- y ya hay artículos que forman parte del borrador del texto que debe ser presentado oficialmente el 4 de julio.

En este foco, Siches insistió en que como gobierno resguardarán la autonomía del proceso y que esperan que el nuevo texto responda a un proceso de cambio impulsado por la ciudadanía.

“Estamos muy comprometidos con este proceso, esperamos que le vaya bien, pero también entendemos que desde nuestro rol gubernamental tenemos que poner poner todas las capacidades del Estado para que esto funcione bien”, precisó Siches.

Así también, insistió en que hay que “mantener una distancia para que puedan seguir su proceso de la forma más correcta con autonomía y esta nueva Constitución se haga cargo de este proceso de cambio y lo pueda conducir de forma ordenada. Esta es la solución que nos dimos como sociedad para poder acoger gran parte de las solicitudes que teníamos como país”.

Relación con el Congreso

Respecto a la relación con el nuevo Congreso -el cual asumió el 11 de marzo, mismo día del cambio de mando- Siches reconoció que se enfrentan a un Parlamento “con una distribución y una mayoría que no es de gobierno y que requiere fortalecer el diálogo democrático para avanzar en conjunto”.

“En eso queremos hacer un trabajo con todos los parlamentarios”, indicó la secretaria de Estado, y detalló que, en ese marco, se reunirán este viernes con parlamentarios del oficialismo.

Sobre lo mismo, la jefa de gabinete precisó en la relevancia de que las agendas transformadoras posean una mirada ciudadana.

“Por ejemplo, lo de 40 horas, qué importante es que esto no sea una demanda sectorial, sino que también en conversación con los empresarios, en conversación con los distintos empleadores, mirar cómo este puede ser una fortaleza en la profundización del bienestar de los trabajadores”, señaló.

Gobiernos regionales, desafíos y descentralización

Otro de los desafíos que mencionó Siches, y que fue un foco en la campaña presidencial de Gabriel Boric, fue la descentralización y el trabajo de los gobiernos regionales.

“Ahí tenemos un gran desafío, junto a nuestro subdere, Miguel Crispi, y los gobernadores, trabajar en poder entregar gran parte de las funciones de las delegaciones presidenciales hacia los gobernadores, como también descentralizar la toma de decisiones”, puntualizó la ministra del Interior.

Durante la carrera presidencial, una de las promesas del actual Mandatario fue la eliminación del cargo de delegado presidencial para fortalecer las acciones de los gobiernos regionales y entregarle más potestades a aquellos organismos.

Nueva relación política con la ciudadanía

Como último desafío, la jefa de gabinete mencionó la relación con la ciudadanía. En este, Siches apuntó a la cercanía con las personas para incentivar la relación y así fortalecer la democracia.

“Hoy con la mirada que está dando la nueva Constitución, aunque a algunos les parezca que son cosas muy transformadoras, desde mi perspectiva son más necesarias que nunca, porque sino tenemos el problema de que se pierda la confianza en los instrumentos que nos permitan llegar a acuerdos como ciudadanía”, señaló.

“Wallmapu: entendimiento y buen vivir”

Respecto a la situación en la Macrozona Sur -en donde rige el Estado de Excepción hasta el 26 de marzo-, la ministra del Interior explicó que desde el gobierno buscan “avanzar en la restauración de la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche” para instaurar una relación de “entendimiento y buen vivir” y así también mejorar la calidad de vida de la “población del Wallmapu”.

“Necesitamos un diagnóstico común y por eso propusimos que una de las miradas para partir este trabajo es tener una comisión de verdad histórica, poder tener un relato común como Chile, donde participen todos los actores, víctimas mapuche y no mapuche, y reconozcamos la falencia del Estado”, explicó Siches.

“Tenemos particularmente en este territorio una distancia y una sensación de que el Estado no cumple sus compromisos y es un Estado que no logra hacerse cargo de una relación que sea integradora, respetuosa y que contemple la incorporación de nuestros pueblos originarios al ecosistema que habita nuestro país”, agregó.

En esa línea, apuntó a que como país debemos ponernos de acuerdo en que “efectivamente tenemos deudas con nuestros pueblos originarios” e hizo un llamado a que, a pesar de la “resistencia (...) hay que entender que la nueva Constitución es una profunda oportunidad de dar un marco político a este nuevo entendimiento”, precisó.

“Podemos hacer soluciones fáciles y sencillas, militaricemos, pongamos Carabineros y listo. Eso nos podrá dar tres años, nosotros sortear este gobierno y administrar un poco el conflicto, pero el problema se va a seguir presentando. (...) Hay que poner a mucha gente de acuerdo y ese es el trabajo que vamos a iniciar. Y eso requiere no poner el grito en el cielo cuando yo hablo de Wallmapu, es parte de la cosmovisión de las personas que habitan el territorio y que sienten que han sido postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de manera completa”, enfatizó.

“Plan de respuesta en zona norte”

En cuanto a la crisis migratoria en el norte, en donde también rige el Estado de Excepción Constitucional y que ayer se aprobó su tercera -y última- prórroga en el Congreso, la jefa de gabinete destacó tres ejes para concretar la regularidad migratoria.

Primero, la seguridad pública con foco en la elaboración de estrategias para el crimen organizado y la delincuencia; luego la atención a comunidades de acogida para mitigar impactos de llegada de migrantes y atender a rezagos previos; y finalmente la atención humanitaria para responder a necesidades básicas de personas migrantes y refugiadas.

“Tenemos un gran desafío, algo que no se va a resolver solo en nuestro gobierno y que requiere también colaboración de todos, particularmente me interesa también mucho de los empresarios y de los distintos sectores productivos”, señaló Siches.

“En el norte la sensación de abandono es histórica, ellos se sienten parte del lugar donde ocurre el extractivismo, además sienten que no tienen ninguna retribución tributaria, tienen todo el impacto en salud en torno a lo que ocurre con las actividades mineras en torno a los metales pesados, y donde las políticas públicas son débiles”, agregó.

En ese marco, detalló que la primera mirada como gobierno es “no profundizar más en la xenofobia”. “Para eso necesitamos que el buen vivir retorne, desocupar los espacios públicos, no tener esta sensación de que nos están invadiendo como vecinos, que hay carpas en todos lados, y para ello hay que usar los flujos migratorios y los campamentos que ojalá no sean asentamientos permanentes, pero que nos permitan distribuir a la población”, precisó.

Además, indicó que es necesario ordenar el ingreso desde la frontera, “porque a medida que se cierran las fronteras obviamente explota la migración irregular, porque hay que entender que las personas van a entrar igual al país”.

Junto con lo anterior, Siches también precisó en que como gobierno “vamos a constituir lo que ha dejado la nueva ley en materia de migración, el consejo migratorio, para poder definir la política migratoria”, así como también -en el contexto post pandemia- cuáles serán los lugares en donde se establecerán las vías de entrada para el flujo migratorio y en qué condiciones.

La ministra del Interior también detalló que durante la próxima semana el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, se embarcará a la zona para reunirse con autoridades locales.