Ministro Alvarado se reúne con parlamentarios de RN para abordar propuestas de seguridad y control fronterizo

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió con las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional en el Palacio de La Moneda para abordar las propuestas de la colectividad en materia de seguridad y control migratorio.

En la instancia participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; los jefes de comité de ambas cámaras —María José Gatica, de la Cámara Baja, y Andrés Longton, de la Cámara Alta—; junto a los parlamentarios Camila Flores, Andrea Balladares, Rojo Edwards, Miguel Becker y Eduardo Durán.

A la salida del encuentro, Núñez sostuvo que el diálogo con el titular del Interior estuvo centrado en trasparentar las prioridades de RN en cuanto a la agenda de seguridad, especialmente en migración irregular, materia que la parlamentaria definió como tema “prioritario”.

“No basta con declarar que hay que poner a Chile por delante, sino también a hay que poner los votos a disposición. El debate tendrá que asumirse en cada una de las comisiones que empezarán a ver estos temas, pero hay muchas urgencias a proyectos que fueron presentados incluso por la administración anterior o por parlamentarios de manera transversal”, señaló la senadora.

“Vamos a seguir trabajando para poder tener una migración segura, ordenada y regular y por supuesto ir recuperando de a poco el orden y la seguridad en nuestro país”, agregó.

El pasado lunes el Ejecutivo ingresó una serie de urgencias legislativas en el Congreso, entre estas el proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, iniciativa de RN que actualmente está en segundo trámite en el Senado y fue abordada en la reunión con Alvarado. “Esperamos que sea ley prontamente”, señaló Núñez.

Adicionalmente, los parlamentarios presentaron una iniciativa para sancionar la contratación y transporte de migrantes irregulares, reconocer condenas extranjeras como reincidencia y restringir beneficios fiscales a quienes no cuenten con residencia regular.

En esa misma línea, propusieron fortalecer los procesos de expulsión, regular el sistema de refugio y revisar normas sobre nacionalidad.

Por su parte, la senadora Flores valoró la primera semana de gestión del Ejecutivo y señaló que el Presidente José Antonio Kast ha demostrado un enfoque coordinado en seguridad, con medidas administrativas y operativas, como el Plan de Escudo fronterizo en el norte del país. “Mostraron un eje claro de distinción respecto de lo que fue el gobierno anterior”, apuntó.

En tanto, Longton indicó que el Congreso debe adoptar “un rol activo en la participación del control de nuestras fronteras” y “el aceleramiento de las expulsiones de migrantes ilegales, y con eso la fiscalización más exhaustiva”.