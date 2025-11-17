Ministro argentino Luis Caputo celebra paso de Kast a segunda vuelta: “Que Chile vuelva a ser un faro de libertad”

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, celebró el paso del opositor José Antonio Kast a la segunda vuelta en la elección presidencial en Chile.

En sus redes sociales, Caputo respondió a un mensaje de Kast, en el que el candidato del Partido Republicano agradecía a su electorado y afirmaba haber “dado un gran paso para que el cambio llegue a Chile”.

Como respuesta a esa publicación, el ministro de Economía de Javier Milei felicitó al aspirante a La Moneda.

“Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región”, escribió la autoridad trasandina.