Ministro argentino Luis Caputo celebra paso de Kast a segunda vuelta: “Que Chile vuelva a ser un faro de libertad”
El economista trasandino saludó en redes sociales al abanderado de oposición "por un gran resultado electoral".
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, celebró el paso del opositor José Antonio Kast a la segunda vuelta en la elección presidencial en Chile.
En sus redes sociales, Caputo respondió a un mensaje de Kast, en el que el candidato del Partido Republicano agradecía a su electorado y afirmaba haber “dado un gran paso para que el cambio llegue a Chile”.
Como respuesta a esa publicación, el ministro de Economía de Javier Milei felicitó al aspirante a La Moneda.
“Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región”, escribió la autoridad trasandina.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.