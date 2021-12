Ministro Bellolio: “La clave que debe tener la centroderecha es reconectar, volver a los territorios y desde allí que puedan surgir nuevos liderazgos”

Tras el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales del pasado domingo, tanto el Mandatario electo como su coalición comenzó a trabajar en labores y acuerdos como próximo gobierno.

Apruebo Dignidad se reunió ayer a fin de evaluar la ampliación de la coalición hacia la centroizquierda y conversar lineamientos con miras al futuro gobierno. Y en paralelo, desde la vereda opositora, Chile Vamos analiza los resultados del pasado domingo, proyecta su rol a partir del periodo 2022 y también estudia la posibilidad incorporar a Republicanos.

Mientras Francisco Undurraga (Evópoli), manifestó que a su juicio “el Partido Republicano es un proyecto distinto. Es un proyecto que para mí en lo personal no tiene muchos puntos en común, sobre todo en las materias de desarrollo valórico del ser humano y de cómo entendemos la libertad. Y desde ese punto de vista, yo no me siento cómodo en una sociedad con republicanos”; Javier Macaya (UDI), expresó que necesitan “meterle unidad a este proyecto (Chile Vamos) y sumar articulación con los que quizás nunca antes hemos trabajado”.

En esa línea, el ministro vocero de gobierno y exdiputado UDI, Jaime Bellolio, fue consultado respecto al futuro de la coalición Chile Vamos a la luz de los resultados electorales que, si bien equiparó las fuerzas políticas en el Congreso, los deja en el rol opositor.

“A nosotros como gobierno no nos corresponde decir la forma en que los partidos de Chile Vamos deben enfrentar el próximo gobierno. Por supuesto van a ser oposición. Lo que a nosotros nos corresponde como gobierno, es hacer una transición, una entrega que sea democrática, transparente y, como han visto los últimos días, con símbolos republicanos de respeto”, comenzó Bellolio aludiendo a la reunión protocolar entre el Presidente Sebastián Piñera y el Presidente electo, Gabriel Boric.

“(...) Lo que no significa que estemos de acuerdo en las distintas materias. Obviamente no estábamos de acuerdo en gran parte del programa, pero sí desde el gobierno nuestro rol es que, hasta el 11 de marzo, vamos a seguir trabajando y dándolo todo por los chilenos, pero también vamos a hacer una entrega transparente, democrática y republicana”, añadió.

“Nos gustaría que algunas políticas continuaran, como la vacunación, el manejo de la pandemia, creación de empleos, ayudas sociales, etc. Nos gustaría que continuaran, pero eso ya es responsabilidad del próximo gobierno”, mencionó entre los aspectos que, a su parecer, debiesen tener continuidad cuando asuma Boric.

Dicho eso, se refirió a la coalición política de la que forma parte. “Sobre los liderazgos, acabamos de tener una elección hace menos de una semana. Empezar a buscar liderazgos hoy día es un poco apresurado y no se hacen por decreto, si no que se generan, y la clave que debe tener la centroderecha mirando hacia el futuro, es reconectar, volver a los territorios y desde allí que puedan surgir nuevos liderazgos”, dijo el ministro Bellolio.

“Es una decisión que le compete a los partidos, y nosotros creemos que es la suma de los liderazgos que están hoy y los que puedan aparecer mañana, los fundamentales para volver a conectar y que las ideas estén presentes”, continuó al respecto.

“Lo importante son las problemáticas de las personas a lo largo del país. Aquí no es orden versus cambio, son las dos cosas en simultáneo, y eso es algo que la centroderecha debe ver hacia el futuro”, concluyó.