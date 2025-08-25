SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministro Cordero por programas de Kast y Matthei en materia de seguridad: “Si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad”

El titular de Seguridad Pública apuntó que “Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno en 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este lunes 25 de agosto a los programas presentados por los candidatos de oposición José Antonio Kast y Evelyn Matthei, señalando que en materia de seguridad “si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad”.

En conversación con Radio ADN, es que el ministro fue consultado sobre los programas de los candidatos, los cuales plantean una importante inversión para combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como la construcción de cárceles.

“Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno en 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas”, apuntó cordero.

De acuerdo a lo que detalló el ministro, “el tema de cárceles, eso está dentro del plan de infraestructura penitenciaria. El aumento del presupuesto en seguridad, me parece, va bien modesto. Durante esta administración, desde 2022 hasta ahora se ha aumentado más del 15% el presupuesto que había decrecido en materia de seguridad cuando esta administración asumió. Solo en materia del plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 mil millones de pesos”.

“Más allá de la retórica pública, y me parece que son indispensables necesidades de marcar diferencia, si uno mira y saca en algún sentido esos calificativos, los adjetivos, la agenda de seguridad más menos es la continuidad de lo que ha desarrollado este gobierno hasta ahora, tanto en el punto de vista penitenciario, como en el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones, particularmente las policías, como aquello que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y también los temas de inmigración ilegal”, añadió.

Según apuntó el ministro Cordero, “creo que la agenda del gobierno, aunque a algunos les pudiera parecer incómoda, en los énfasis de seguridad también permite definir la ruta hacia adelante”.

En la ocasión Cordero también se refirió a los llamados a un gobierno de emergencia apuntando que “a mí me parece que es un argumento propio de una campaña, yo en eso me parece que son las reglas del juego, tampoco me espanto con declaraciones de ese tipo”, añadiendo que “siempre uno tiene que administrarlas con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia y el derecho a la emergencia es un derecho permanente de la excepción”.

““Me parece que en tiempos de campaña, en Chile y en todas partes del mundo, se utilizaba la seguridad como una estrategia electoral. Mi única preocupación, yo lo he dicho en otro momento, es explotar el miedo como una estrategia electoral, porque eso tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas”, señaló.

Más sobre:ProgramasEleccionesEvelyn MattheiJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

“Cero aporte”: Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”
El Deportivo

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna
Cultura y entretención

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Mundo

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo