Ministro Cordero por programas de Kast y Matthei en materia de seguridad: “Si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este lunes 25 de agosto a los programas presentados por los candidatos de oposición José Antonio Kast y Evelyn Matthei, señalando que en materia de seguridad “si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad”.

En conversación con Radio ADN, es que el ministro fue consultado sobre los programas de los candidatos, los cuales plantean una importante inversión para combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como la construcción de cárceles.

“Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno en 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas”, apuntó cordero.

De acuerdo a lo que detalló el ministro, “el tema de cárceles, eso está dentro del plan de infraestructura penitenciaria. El aumento del presupuesto en seguridad, me parece, va bien modesto. Durante esta administración, desde 2022 hasta ahora se ha aumentado más del 15% el presupuesto que había decrecido en materia de seguridad cuando esta administración asumió. Solo en materia del plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 mil millones de pesos”.

“Más allá de la retórica pública, y me parece que son indispensables necesidades de marcar diferencia, si uno mira y saca en algún sentido esos calificativos, los adjetivos, la agenda de seguridad más menos es la continuidad de lo que ha desarrollado este gobierno hasta ahora, tanto en el punto de vista penitenciario, como en el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones, particularmente las policías, como aquello que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y también los temas de inmigración ilegal”, añadió.

Según apuntó el ministro Cordero, “creo que la agenda del gobierno, aunque a algunos les pudiera parecer incómoda, en los énfasis de seguridad también permite definir la ruta hacia adelante”.

En la ocasión Cordero también se refirió a los llamados a un gobierno de emergencia apuntando que “a mí me parece que es un argumento propio de una campaña, yo en eso me parece que son las reglas del juego, tampoco me espanto con declaraciones de ese tipo”, añadiendo que “siempre uno tiene que administrarlas con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia y el derecho a la emergencia es un derecho permanente de la excepción”.

““Me parece que en tiempos de campaña, en Chile y en todas partes del mundo, se utilizaba la seguridad como una estrategia electoral. Mi única preocupación, yo lo he dicho en otro momento, es explotar el miedo como una estrategia electoral, porque eso tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas”, señaló.