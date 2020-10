Ministro Desbordes a casi un año del acuerdo constituyente: “Hay gente que creo que no ha estado a la altura, que volvió a la trinchera”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, abordó esta mañana el actual escenario político a once meses de que se suscribiera el acuerdo que dio paso al plebiscito constitucional, que se realizará el próximo 25 de octubre.

En radio Concierto, el secretario de Estado recordó los días previos a la firma de ese pacto, pero también criticó a quienes “volvieron a las trincheras”.

“En la política hay gente que ha seguido intentando buscar acuerdos y otros que regresaron a las trincheras. Hay gente que hizo columnas de opinión que nos ha tratado a los que hicimos el acuerdo de no tener principios. Los que ‘tenemos dignidad estamos por el rechazo’, dice el columnista Luis Larraín, lo digo con nombre y apellido. Él me escribía esa noche felicitándome por el acuerdo, tengo el WhatsApp guardado. A mí me molesta, me duele, cuando gente inteligente que esa noche estaba completamente de acuerdo con lo que firmamos, porque le mandé lo que firmamos y me felicitó de vuelta, hoy día en público sale con frases como esa. Hay gente que creo que no ha estado a la altura, que volvió a la trinchera, que sacó otras cuentas ahora y con la tranquilidad de los días que hemos tenido ahora y, olvidándose de los días que teníamos, cambió radicalmente”, expresó.

En esa línea, señaló que “yo reconozco que hay derecho a cambiar de opinión, pero distinto es descalificar e incluso insultar a quien tomó una opinión distinta a la de él. Y son muchos: en mi partido hay varios que hablan que nos izquierdizamos, que nos convertimos en marxista-leninista y no sé cuántas cosas más”.

Desbordes, además, agregó que “esa gente esa noche estaba de acuerdo y ahora con más tranquilidad y cuando el susto ya pasó... en la izquierda pasa lo mismo, que esa noche muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo y hoy día encuentran que todo es poco”.

Por otro lado, manifestó: “¿Qué evoluciones yo valoro? El Partido Comunista rechazó todo el acuerdo, pese a que nos habíamos reunido con ellos también. Pese a que tenían propuestas, no quisieron suscribir el acuerdo, y en el Congreso rechazaron todo, dijeron esto no es lo que queremos (...). Pero hoy día se subieron al acuerdo y eso lo valoro”.

Consultado al actual ambiente, en los días previos al aniversario del estallido social del 18 de octubre y a la votación del plebiscito, dijo: “Está tenso, pero los días más violentos entre octubre y noviembre coincidieron con llamados de la mesa de Unidad Social a paros nacionales y grandes movilizaciones que hoy no existen, no están esos llamados. Había fuerzas políticas que salieron a la calle con todo, y cuando digo con todo es literalmente con todo. Estas fuerzas no están en esa misma disposición. Y los que siguen con una actitud de completa beligerancia son esos anarquistas o grupos de extrema izquierda en general que están intentando echar abajo el gobierno y mucho más, van a seguir destruyendo. Y a ellos hay que enfrentarlos con todas las herramientas que nos da la ley, no podemos flaquear frente a ellos”.

Aniversario del 18-O

Por otro lado, en radio Pauta, el ministro de Defensa se refirió al aniversario del 18 de octubre y las posibles manifestaciones que puedan ocurrir en distintos puntos del país.

En esa línea, abordó el despliegue que tendrán las Fuerzas Armadas en el país en labores preventivas de desórdenes públicas.

“En este fin de semana van a asumir la custodia de lugares que son estratégicos, van a estar en condiciones de desplazarse si es necesario para repelar intentos de destrucción de infraestructura crítica. Van a estar desplegados, pero siempre de manera preventiva. Si hay una manifestación pública en la plaza “x” la acción le corresponde a Carabineros y Carabineros verá si la manifestación es legal o no”, dijo.

“Naturalmente, que van a estar el día entero trabajando en eso, vamos a tener vigilancia, vamos a tener patrullaje, no vamos a permitir que suceda lo que sucedió el 18 de octubre. Yo valoro, yo acepto como un llamado de atención gigantesco a todos los que teníamos responsabilidades esta explosión ciudadana de manifestaciones pacíficas y siempre las he defendido, y las voy a seguir defendiendo. Lo que no vamos a tolerar son estos actos de violencia de grupos de delincuentes que quieren destruir la democracia”, aseguró.