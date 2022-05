Ministro Grau respalda estrategia política del Presidente ante críticas de alcalde Sharp: “No hay algo así como un ADN de gobierno”

Este domingo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó la decisión del gobierno de trabajar en conjunto a sectores de la ex Concertación, como el PS y el PPD, luego de que Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, declarara que había sido “un error”, apuntando a que ellos “no creen” en “las transformaciones que demanda el país”.

“No hay algo así como un ADN de gobierno, creo que es importante decirlo. En el gobierno conviven distintas tradiciones políticas”, respondió al respecto Grau, en conversación con Mesa Central.

En esa línea, dijo que ese diseño político del “el equipo político en conversación con los partidos que eran de Apruebo Dignidad” contaba con la finalidad “de justamente hacer un gobierno en el que convivieran estas distintas tradiciones”.

“Para hacer grandes transformaciones. uno tiene que lograr mayorías”, señaló el titular de la cartera de Economía, como una de las “justificaciones” que -para él- es “la primera y la más importante”. “Y no podíamos partir con un gobierno que estuviera tan lejos de las mayorías”, agregó.

“Y la segunda, que es tan importante como la anterior, es que todos estos partidos políticos que son parte del gobierno acuerdan en el programa de transformaciones profundas que queremos hacer, entonces tenemos un grupo que acuerda en esas transformaciones y que se necesita para hacer esas transformaciones. La pregunta sería por qué si uno tiene un grupo así, no va a estar juntos impulsando justamente esas transformaciones”, afirmó Grau.

Así, el economista tildó de “correcto” el camino tomado en La Moneda de trabajar con una base política y social más amplia: “Pone el foco no en los temas identitarios políticos, sino que en la posibilidad efectiva de mejorar la vida de los y las chilenas. Ese es nuestro objetivo”.

Grau no ha sido la única autoridad en referirse a las declaraciones del jefe comunal de Valparaíso del pasado sábado. Andrés Santander, presidente del PS, subrayó con anterioridad que “se debe gobernar con quienes tengan vocación de mayoría y no de minoría” y que “el alcalde Sharp prefiere defender su postura ideológica, incluso a costa de no cumplir lo comprometido, pues para avanzar se requería una base más amplia y así lo entendió el Presidente”.